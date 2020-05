Bulls vs Bears sur le graphique quotidien de l’EURUSD

La paire de devises la plus importante du tableau de bord Forex, l’EURUSD, n’a rien donné depuis le début de la crise sanitaire actuelle. Elle a simplement consolidé ses niveaux, malgré les hauts et les bas sauvages de ces derniers mois.

Un rapide coup d’œil au graphique quotidien révèle un soutien important de la paire par rapport à la zone actuelle. Non seulement le prix continue d’essayer de casser sous la ligne horizontale indiquée sur le graphique précédent, mais les rebonds sont limités.

L’argument baissier

Dans le domaine de l’analyse technique, lorsque les rebonds d’une ligne horizontale ne sont pas assez forts pour casser le précédent sommet du marché, on dit que le marché se trouve dans une série de sommets inférieurs. De plus, les plus bas sommets par rapport à une base horizontale suggèrent une formation en triangle descendant. Plus précisément, une tendance baissière une fois que le prix se dégage de la base horizontale.

Le meilleur exemple pour illustrer un triangle descendant est de penser à la réaction d’une balle lorsqu’elle tombe sur le sol. Sans autre action, elle rebondit sur le sol, mais le rebond est plus petit que le précédent. Finalement, elle ne rebondit plus, c’est-à-dire que le triangle descendant se brise plus bas.

L’argument haussier

Les bulls ne sont pas du même avis : l’incapacité du prix à baisser montre la force de la situation. De plus, avec un peu d’imagination, on peut affirmer que la paire EURUSD a déjà terminé une formation triangulaire qui a cassé plus haut (c’est-à-dire que lorsque le prix casse la ligne de tendance b-d, le triangle s’est terminé plus tôt).

Si tel est le cas, les creux de la e-wave doivent se maintenir, et l’action sur les prix des deux ou trois dernières semaines fait partie du nouveau mouvement haussier qui a déjà commencé.

La beauté de l’analyse technique est que les arguments tant haussiers que baissiers ont un sens jusqu’à ce que le marché bouge. Comme il n’y a qu’une seule mesure pour juger de la justesse d’un scénario d’analyse technique, nous devons attendre de voir où va l’EURUSD ensuite.

Une chose est sûre : la série de hauts plus bas et de bas plus hauts depuis le début du mois de février montre qu’une rupture est imminente. Elle reflète également la lutte entre les bulls et les bears et leur indécision quant à la voie à suivre.

En outre, un taux de change du calibre de l’EURUSD ne varie pas en fonction de ce que font les spéculateurs, les petits opérateurs et les investisseurs institutionnels. Il évolue plutôt lorsqu’on sait clairement quels sont les effets du taux de change sur la balance commerciale des deux pays/régions.

À en juger par ce qui s’est passé dans le monde ces deux derniers mois (pandémie de coronavirus), on comprend pourquoi la paire EURUSD n’évolue pas, car il reste à voir de quel côté de l’Atlantique la balance commerciale a été le plus durement touchée.