Considérations clés pour les marchés financiers pour l’année à venir

Pour le moment en 2020, la nouvelle décennie a vu une pandémie qui menace de changer nos vies telles que nous les connaissons. Le reste de l’année est marqué par des événements économiques et politiques clés destinés à remodeler la manière dont les investisseurs allouent leurs fonds.

Récession ou dépression

La grande question est de savoir si le monde développé va entrer dans une crise économique profonde pour les prochaines années. La théorie du cycle économique nous dit qu’après le sommet du cycle, la contraction suit, puis les conditions de récession marquent le chemin par la suite.

Une récession durable conduit à une dépression, avec des effets durables sur la reprise prévue lorsque le cycle se retourne. Tout au long de l’histoire économique, il y a eu de nombreuses récessions suivies d’une expansion économique, mais moins de dépressions.

Les prévisions du PIB pour 2020 concernant les économies développées montrent des conditions de récession pour les mois à venir. Une étude récente de la Deutsche Bank indique que le PIB mondial se contractera de 2,6 %. L’économie des États-Unis devrait se contracter de 5,7 %, tandis que la Chine devrait connaître une croissance de 1 %.

Un fort rebondissement en territoire positif est attendu en 2021. Si c’est le cas, le monde évitera une dépression mondiale alors qu’une reprise en forme de V se produit.

C’est important pour les entreprises et les investisseurs en raison des contraintes budgétaires et de l’allocation des capitaux. En cas de reprise en V, les investisseurs sont prêts à transférer des fonds des actifs sûrs vers des actifs à risque, et les entreprises peuvent reporter leurs investissements jusqu’à ce que le cycle se retourne, tout en restant optimistes.

Les autorités monétaires continueront à s’engager dans des programmes d’assouplissement quantitatif (QE). Dans certaines régions du monde, (par exemple en Nouvelle-Zélande), où la banque centrale a annoncé qu’elle cherchait à aller au-delà de l’achat classique d’obligations. La RBA en Australie teste également les eaux de l’assouplissement quantitatif, tandis que la Banque d’Angleterre a annoncé qu’elle envisageait des taux d’intérêt négatifs. En passant, hier, le Royaume-Uni a vendu pour la première fois des obligations à un rendement négatif.

Les gouvernements doivent faire face à des niveaux de dépenses et d’emprunts plus élevés pour faire face à un taux de chômage élevé, ce qui entraîne des conséquences négatives sur la politique fiscale, car les impôts sont difficiles à collecter et les réductions d’impôts sont accordées plus facilement qu’auparavant. La plus grande incertitude vient peut-être des individus (c’est-à-dire des consommateurs) – chômage élevé, baisse des niveaux de consommation, taux d’épargne élevés, effets négatifs sur la richesse, ne sont que quelques-unes des préoccupations pour le reste de l’année.

Ensuite, il y a les entreprises/sociétés. Les fluctuations brutales des coûts fixes et variables risquent d’avoir un effet négatif sur les niveaux de trésorerie et de les rendre difficiles à prévoir.

Enfin, tout ce qui précède dépend de la durée et de l’ampleur de la pandémie de coronavirus. Toute bonne nouvelle aura un impact positif sur l’économie mondiale et les marchés financiers également.