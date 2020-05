COVID-19 crée des changements dans la dynamique du commerce mondial

La Banque centrale européenne (BCE) vient d’annoncer aujourd’hui que le PIB de la zone euro devrait se contracter de 8 à 12 % en 2020. S’il s’agit d’une contraction stupéfiante pour l’une des plus grandes régions économiques du monde, les implications sont encore plus dramatiques pour la dynamique du commerce mondial.

La pandémie de coronavirus continue de poser des défis que beaucoup n’auraient pas imaginés il y a seulement quelques mois. En raison de la rapidité de l’épidémie, les économies ont eu du mal à s’adapter et les décisions draconiennes ont entraîné un blocage économique dans la plupart des régions du monde.

Le commerce mondial se rétrécit à un rythme sans précédent

La mondialisation a été le thème de ces dernières décennies. Toutes les études menées par les écoles de commerce au cours des 20 dernières années ont conclu que les entreprises internationales devraient se rendre en Chine pour poursuivre leur expansion. La Chine et d’autres marchés émergents sont devenus de facto le producteur mondial – mais une classe moyenne croissante y a également attiré de nombreuses entreprises occidentales.

Les entreprises de logistique jouent un rôle crucial en reliant l’Asie au reste du monde, et l’industrie du transport maritime a connu une croissance impressionnante. C’est pourquoi les investisseurs qui souhaitent évaluer l’impact de la pandémie de coronavirus sur le commerce mondial commencent par se concentrer sur le secteur de la logistique.

La chute des parts des entreprises de logistique a confirmé que le commerce mondial de marchandises s’est contracté de plus de 3 %. Il s’agit de la plus forte contraction depuis 2008-2009, et la question est maintenant de savoir combien de temps elle va durer.

Selon les prévisions du PIB de la Deutsche Bank, la tendance devrait se poursuivre pendant le reste de l’année. Le commerce mondial annuel de marchandises diminuera de 13,6 % en 2020, et ne reprendra que 7,5 % en 2021. Ce que cela signifie pour les investisseurs, c’est que la dynamique du commerce mondial changera radicalement pour la période à venir, les pays déplaçant une partie de leur production vers leur pays d’origine. L’externalisation vers l’Asie connaîtra également un changement.

La Deutsche Bank établit un parallèle intéressant entre le PIB allemand et le commerce mondial. Jusqu’à présent, ils ont évolué de manière corrélée, le PIB allemand étant utilisé comme référence pour le commerce mondial (l’économie allemande est orientée vers l’exportation).

En conséquence de la contraction du PIB allemand de 16 % prévue pour le deuxième trimestre 2020, le commerce mondial diminuera de 20 % par an en 2020 et restera stable en 2021.

Par rapport aux perspectives économiques du FMI d’avril 2020, le modèle de la Deutsche Bank prévoit une contraction plus importante (-20 % contre -11 % selon le modèle du FMI).

Dans les deux cas, ces chiffres dépassent de loin l’impact de la crise financière mondiale de 2008-2009. Pour se remettre de cette baisse, le monde doit revoir sa façon de conduire le commerce mondial.