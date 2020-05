Défis rencontrés par les banques de l’UE pendant la crise COVID-19

Le secteur bancaire européen a longtemps été l’un des points faibles de l’intégration de l’Union européenne. Comme si la crise de 2008-2009 n’était pas suffisante, la crise de la dette souveraine de la zone euro de 2012 a envoyé le secteur dans une “spirale de la mort”.

D’une manière ou d’une autre, il a survécu. Cependant, au lendemain de la crise de la dette souveraine, le secteur bancaire européen a continué à enregistrer de mauvaises performances. La Deutsche Bank, par exemple, l’une des banques phares du secteur, a fait la une des journaux récemment, car elle a dû faire face à des niveaux d’endettement élevés et a dû licencier des employés, sa performance en bourse semblant de plus en plus négative.

Coronavirus et banques européennes

La pandémie a frappé le secteur bancaire européen de manière relativement forte par rapport à la crise précédente – des liquidités abondantes et des niveaux de capitaux élevés offrent un tampon dans des moments comme celui-ci.

Par exemple, en 2019, le ratio des fonds propres de base (Core Tier 1) est passé à 14 % pour les vingt premiers établissements du secteur. En outre, le ratio de couverture des liquidités, autre indicateur important de la solidité du secteur, a atteint un solide 149 %.

La pandémie de coronavirus représente un risque sans précédent pour le système bancaire de tout pays. C’est particulièrement vrai en Europe où deux des pays les plus touchés, l’Italie et l’Espagne, ont un des systèmes bancaires les plus pauvres d’Europe. Les banques italiennes ont souvent été nationalisées et recapitalisées ces dernières années, tandis que les banques espagnoles ont subi un sort similaire, bien que le gouvernement utilise des outils différents.

La pandémie a déjà fait de nombreuses victimes dans le secteur économique également. De nombreuses entreprises ont fait faillite, les PME étant particulièrement vulnérables.

Les banques, comme toujours dans une crise économique, sont en première ligne. Si l’entreprise fait faillite, la banque perçoit moins de frais sur les transactions bancaires courantes. Sans compter que tout prêt éventuel au secteur des entreprises finit par être non productif, ce qui menace la liquidité des banques.

En Espagne, par exemple, depuis le début de la pandémie, des millions “d’autonomos” (c’est-à-dire de travailleurs indépendants) ont fermé leurs portes, obligeant les banques à réécrire des provisions à la fois pour les prêts attribués à ces entreprises et pour la perte liée à la mise en service.

Jusqu’au début de la crise, les gouvernements et la BCE ont agi rapidement et ont fourni les liquidités dont ils avaient tant besoin. De plus, la solidarité a prévalu – les pays les moins touchés ont couru pour aider les plus touchés.

Le marché a donc célébré les signaux monétaires et fiscaux envoyés par les autorités. Le secteur bancaire européen a progressé de 15 % au cours des deux derniers jours, grâce à l’émission commune de dettes par l’UE et à la conviction que l’Europe ne peut gagner la crise que si les pays se serrent les coudes.

Est-ce que cela suffira ?