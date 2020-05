Drapeau haussier potentiel pour la paire USDCAD

L’un des mouvements les plus spectaculaires que nous ayons vu en 2020 sur le marché des devises, s’est produit sur la paire USDCAD. En fait, toutes les paires CAD ont connu une volatilité sauvage, due à la volatilité du marché du pétrole.

L’USDCAD est une paire majeure comme aucune autre. Elle reflète le taux de change entre la monnaie de réserve mondiale, l’USD, et son voisin du Nord, le CAD. Alors que l’USD sert de monnaie refuge en temps de crise, le CAD dépend beaucoup de ce qui se passe avec le prix du pétrole.

Plus précisément, des prix du pétrole plus élevés favorisent une hausse du CAD, et des prix du pétrole plus bas entraînent une baisse de la valeur du CAD.

2020 – Double Combo pour les bulls USDCAD

La nouvelle année a commencé par des nouvelles en provenance de Chine, selon lesquelles un nouveau virus, non défini à l’époque, ravageait ses villes et son économie. Ce n’était pas la première fois que l’Asie connaissait une crise sanitaire, aussi le monde l’a-t-il traité comme les virus précédents.

Avant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne déclare le virus comme une pandémie, le marché du pétrole s’est effondré lors de la guerre des prix entre la Russie et l’Arabie saoudite. Les deux pays n’ont pas accepté de réduire la production alors que la demande ralentissait déjà, ce qui a fait baisser le prix du pétrole.

Le CAD a réagi immédiatement – il a baissé de manière générale, reflétant, une fois de plus, sa corrélation directe avec le marché pétrolier. En ce qui concerne le taux de change USDCAD, il se traduit par une corrélation indirecte – un USDCAD plus élevé sur des prix pétroliers plus bas.

En outre, lorsque la pandémie de coronavirus a pris de l’ampleur, le monde avait déjà désespérément besoin de l’USD. Ainsi, la double combinaison explique pourquoi l’USDCAD est passé de 1,30 à 1,46 en moins de trois mois – une évolution stupéfiante selon toutes les mesures.

De telles variations de prix créent toujours une ambiguïté pour les opérateurs d’analyse technique. Si une consolidation s’ensuit, comme cela semble être le cas actuellement, les haussiers recherchent des tendances de continuité comme un drapeau haussier. Cela signifie que le marché rompt la consolidation à la hausse et que la tendance haussière reprend, envoyant les prix au moins à un nouveau sommet plus élevé.

Cependant, les drapeaux sont des modèles délicats. Tout d’abord, il n’y a pas d’estimation précise de la durée de la consolidation. Ensuite, sur une période aussi longue, la tendance devient évidente et de nombreux acteurs du marché prennent conscience des implications haussières. Par conséquent, comme nous le dit le principe de l’efficacité du marché, ces anomalies ont tendance à disparaître lorsque les opérateurs agissent en sens inverse.

Une chose est sûre : le double combo qui a frappé l’USDCAD en 2020 était un mouvement difficile à anticiper au début de l’année boursière. Quelle que soit la nouvelle orientation du marché, elle montre comment l’analyse fondamentale et technique se combinent pour interpréter les mouvements du marché.