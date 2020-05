EUR/USD : le support à 1.0775$, toujours le bord du gouffre technique pour le cours de l’euro dollar

Alors que le thème fondamental du moment est la réouverture progressive des principales économies mondiales, l’ancien thème dominant revient sur le devant de la scène. La guerre commerciale fait sa résurgence et les tensions sont d’autant plus vives que les Etats-Unis et la Zone Euro vont subir une récession massive et inédite depuis la crise des années 30, alors que la Chine devrait parvenir à maintenir un taux de croissance légèrement positif cette année 2020.

Cela représente un risque politique de premier rang pour Donald Trump qui va jouer sa réélection sur la capacité de son administration à faire rebondir l’économie des Etats-Unis. Il y a actuellement une coordination parfaite entre la politique budgétaire de relance et la politique monétaire ultra accommodante de la FED. Mais Jérôme Powell a douché quelques espoirs lors de sa communication du mercredi 13 mai.

La Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) a toujours été cruciale pour la tendance des actions à Wall Street et la dynamique du dollar US face à un panier de devises majeures. Les traders et investisseurs américains regardent peu ce qu’il se passe dans le monde, mais scrutent en permanence l’action de la FED et chacune de ses communications. Alors que cette dernière achète des obligations d’Etat pour un montant historique, c’est son président, Jérôme Powell, qui est venu hier calmé les ardeurs positives en expliquant que la politique monétaire des taux négatifs n’était pas prête d’arriver. La première conséquence sur le Forex a été un rebond du dollar US (DXY) qui s’installe au-dessus des 100 points.

Le marché comprend donc qu’il y a encore des limites au soutien monétaire de la Banque Centrale US même si ce dernier est massif. Dans tous les cas, cela a entretenu un rebond de l’indice de la peur, le VIX, qui mesure la volatilité implicite des actions du S&P 500. Sur le plan chartiste, le VIX revient maintenant sous un niveau de résistance, la volatilité n’a donc pas donné de signaux de renversement haussier au stade actuel, quant au DXY sa hausse reste marginale.

Dans tous les cas, cela a ramené le cours de l’euro dollar sur son fort support à 1.0775$, la partie basse du gap haussier comblé d’avril 2017. Ce niveau tient encore, à croire que la FED achète pour éviter que le taux EUR/USD n’aille à la parité, ce qui serait une difficulté pour les entreprises US. Le support menace de rompre depuis 2 mois mais à chaque fois, il a été payé par le marché avec un trading range entre 10775$ et 1.10$. La toute prochaine clôture journalière sera décisive, soit une rupture du support et le marché ira à 1.05$, soit encore une préservation de support et le cours de l’euro dollar rebondira vers 1.0890$ puis 1.10$.

Graphique du cours de l’euro dollar en bougies japonaises journalières – source TradingView