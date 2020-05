Évaluation des dommages économiques causés par le coronavirus

Avant la publication du rapport sur les salaires non agricoles (NFP) à la fin de la semaine, les économistes du monde entier s’efforcent d’évaluer l’impact de la pandémie de coronavirus. Le Global Risk Survey d’Oxford Economics offre des perspectives intéressantes sur les implications pour les entreprises américaines, l’emploi et les modèles de revenus disponibles.

Près de 32 % des entreprises s’attendent à être affectées négativement, tandis que 60 % d’entre elles s’attendent à rebondir après un effet initialement négatif. Le reste des répondants s’attend à ne pas être affecté ou à être affecté positivement.

Ce que les données d’avril pourraient montrer

Les données sur l’emploi sont sur toutes les lèvres ces jours-ci. Après que la publication du PFN a été reportée d’une semaine en raison des vacances du 1er mai, le marché s’attend à ce que la publication montre que vingt-huit millions de personnes ont perdu leur emploi en avril aux États-Unis. Ce qui est trois fois plus que la perte d’emplois durant la grande crise financière de 2008.

Le salaire horaire moyen (AHE), un indicateur des prévisions d’inflation, devrait tomber à son plus bas niveau en 2012. La baisse des prix du pétrole n’a pas aidé à réduire l’inflation, et la baisse de la rémunération horaire moyenne est attendue malgré le biais à la hausse des industries à bas salaires.

Tous les yeux seront également tournés vers le taux de participation. Il est susceptible de fausser les données, et il fait référence au nombre de personnes comptabilisées dans la population active. On s’attend à ce qu’il tombe en dessous du seuil de 60 % et à ce qu’il fausse les niveaux encore plus élevés du taux de chômage.

En ce qui concerne le taux de chômage, on prévoit qu’il atteindra le chiffre record de 17 %, malgré le biais susmentionné selon lequel il ne reflétera pas la réalité économique. Après tout, le taux de chômage est un indicateur retardé, et son niveau dépend de nombreux facteurs différents.

L’un d’eux, comme nous l’avons déjà mentionné, est le taux d’activité. Un autre est celui des personnes employées mais non au travail, qui comptent comme ayant un licenciement temporaire. Enfin, les investisseurs peuvent également vouloir se pencher sur le temps partiel involontaire.

En examinant les chiffres de ce rapport sur l’emploi, il est probable que l’on découvre quels secteurs ont été plus touchés que d’autres. Le secteur du transport aérien a connu la plus forte baisse d’activité de son histoire, tandis que le commerce de détail, l’hébergement et la restauration ont également été durement touchés.

Comme toujours, lorsqu’il s’agit de mauvaises données sur l’emploi, il y a une lueur d’espoir car en se référant aux conditions économiques passées (avril), il y a une chance que les choses se soient améliorées entre-temps.