Inversion massive de la tendance sur le graphique quotidien de l’EURJPY

Les paires d’euros subissent une course baissière depuis que la cour constitutionnelle allemande a décidé que certains achats d’actifs de la BCE ne sont pas “légaux”. Vendredi dernier encore, la paire EURUSD s’est échangée au-dessus de 1,10, pour passer aujourd’hui sous la barre des 1,08. L’EURJPY a suivi la même tendance, passant de 117,70 vendredi à 114,80 aujourd’hui. Au milieu de cette hausse de la volatilité, il y a des signes qu’elle vient de terminer un changement majeur, avec des chances d’un retournement potentiel.

Une courbe en coin sur le graphique journalier n’est pas pour les traders qui veulent une action rapide. Le trading de tels renversements pourrait exiger de la patience et une bonne gestion de l’argent. Cela est dû au fait que les marchés peuvent continuer à connaître des fluctuations volatiles, avant de se diriger vers la direction souhaitée.

Après tout, négocier un revirement nécessite une vision à contre-courant, et prendre le marché de revers est l’un des jeux que certains investisseurs peuvent envisager. Cependant, le fait de négocier en utilisant une approche disciplinée peut donner de bons résultats. Voici quelques éléments à prendre en compte avant de prendre une position longue sur la base de la baisse quotidienne de l’EURJPY.

Plan de trading de l’EURJPY

Tout d’abord, le prix doit s’inverser à l’intérieur des biseaux (ou wedges). Le bord inférieur du modèle, également appelé la ligne de tendance 1-3 selon la théorie des vagues d’Elliott, détient la clé – généralement, le dernier mouvement de la formation d’un biseau perce la ligne de tendance.

Ensuite, l’inversion doit se poursuivre jusqu’à ce que le bord supérieur du modèle soit brisé. La rupture de la ligne de tendance dite 2-4 est la clé qui permet d’avancer.

Par conséquent, le plan ici pourrait être d’échanger sur du long-terme lors d’une rupture du bord supérieur du modèle (c’est-à-dire là où se trouve le cercle gris). Cela implique déjà un mouvement de retour à 117, donc un renversement sur les échéances inférieures peut être en cours dans tous les cas.

Troisièmement, comme toute transaction nécessite un stop-loss et un take profit, si nous effectuons un zoom arrière, certains peuvent voir le wedge en baisse se former juste en dessous de la résistance dynamique. On a l’impression que les bears peuvent continuer à pousser chaque rebond jusqu’à ce que la paire atteigne un nouveau creux inférieur. Cependant, si l’on veut atteindre un creux ici et maintenant, le stop-loss doit se trouver au point le plus bas de la formation du wedge.

Quant au take profit, certains peuvent croire qu’un passage à 120 est possible – le prix rencontre une résistance dynamique contre une tendance baissière majeure qui se maintient depuis plus de trois ans maintenant.

Les opérations contraires ont l’avantage d’une entrée plus précoce, alors que la nouvelle tendance n’est pas encore évidente. C’est pourquoi le volume de ces transactions représente généralement la moitié du volume régulier tradé avec une position de suivi de tendance.