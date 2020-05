La course pour un vaccin contre le coronavirus s’intensifie

L’année 2020 ne ressemble à aucune autre époque de l’histoire moderne, nous sommes à un stade où les ressources médicales et scientifiques ont le même objectif commun direct, à savoir trouver un remède au coronavirus le plus rapidement possible. Cet objectif est soutenu par les gouvernements ainsi que par des particuliers et des géants de l’industrie pharmaceutique qui collaborent tous pour trouver un vaccin contre le coronavirus.

La récente campagne mondiale de financement de la Commission européenne a généré près de 8 milliards d’euros dans le but de trouver un vaccin et d’augmenter la capacité d’essai. L’idée est de réunir les meilleurs scientifiques du monde et de disposer de fonds suffisants pour accélérer le processus de recherche et de développement.

Des progrès sont déjà réalisés de l’autre côté de l’Atlantique. Pfizer, le géant pharmaceutique new-yorkais, a annoncé cette semaine qu’il avait déjà commencé des essais sur des patients américains avec ses vaccins expérimentaux. Travaillant en étroite collaboration avec une entreprise allemande, l’essai concerne plus de trois cents patients de différentes tranches d’âge.

D’autres entreprises comme Moderna testent un médicament sur des patients depuis mars, tandis que Sanofi a annoncé qu’il était prêt à faire de même.

Raccourcir le cycle d’approbation

Les critiques affirment que nous sommes encore à un an et demi de disposer d’un vaccin pour les masses. Ils affirment que c’est le délai normal pour développer et tester un vaccin avant de passer à la production de masse.

Si cela est certainement vrai en temps normal, ce ne sont pas des temps “normaux”. Alors que les économies du monde entier sont paralysées, il existe un soutien sans précédent, à la fois politique et financier, pour trouver une solution scientifique au coronavirus.

Ainsi, des processus qui, en d’autres temps, auraient pris plus de temps par manque de financement, peuvent être raccourcis et les procédures bureaucratiques sautées – tout cela dans le même but commun.

Les essais de Pfizer, par exemple, arrivent au terme d’un processus d’approbation ultra-rapide – moins de quatre mois se sont écoulés entre les études précliniques et les tests sur l’homme, ce qui reflète la volonté de toutes les parties de coopérer pour atteindre l’objectif commun. Les autorités, les régulateurs, les entreprises et les gouvernements ne se sont jamais mis d’accord sur quelque chose d’aussi important que la découverte d’un vaccin.

Tous les secteurs se sont réunis en ces temps de crise. L’espoir est grand que ce n’est qu’une question de temps avant qu’un remède ne soit trouvé. Le monde a juste besoin de tenir bon un peu plus longtemps.