La Fed de Powell envoie des actions américaines à la baisse

Le discours très attendu du président de la Fed, M. Powell, a fait baisser les marchés boursiers américains. Non pas que l’on s’attende à ce qu’il apporte quelque chose de nouveau, mais les marchés attendaient des informations supplémentaires sur l’impact de COVID-19 sur l’économie américaine. Powell a tenu ses promesses.

Par rapport à la dernière fois qu’il a pris la parole, à la suite de la précédente réunion du FOMC, M. Powell ne semblait plus aussi déterminé. Si plus tôt, il avait annoncé que la Fed était prête à en faire plus, à agir rapidement et avec puissance, cette fois-ci le ton a changé. Il a toujours juré que la Fed agirait et soutiendrait l’économie, mais il n’a plus semblé aussi convaincant. Dans le langage commercial et de banque centrale, tout est question de confiance, et de certitude. Hier, ces deux éléments semblaient avoir été manqués.

La réalité brute présentée par la Fed

Outre le fait de réitérer ce que la Fed a fait jusqu’à présent, Powell a reconnu qu’il fallait en faire plus. Beaucoup plus. Comme argument, il a même présenté une statistique terrifiante : près de 40% des ménages américains gagnant moins de 40 000 dollars par an ont perdu leur emploi en mars.

Soudain, les États-Unis ont non seulement un problème économique sur les bras, mais aussi un problème social. Le taux d’épargne aux États-Unis était déjà à un niveau historiquement bas avant la crise actuelle, ce qui signifie que la famille américaine moyenne n’avait pas mille dollars de plus à sa disposition en cas d’urgence. Il s’agit d’une urgence – unique en son genre.

Un fait intéressant est que pendant cette pandémie, de nombreux actifs financiers sont corrélés à l’évolution du marché boursier américain. Les fameux mouvements de marché “risk-on/risk-off” qui dominaient les marchés financiers il y a quelques années sont de retour en force, bien qu’avec des acteurs différents, avec des implications jusqu’au marché des devises.

La question la plus intéressante après le discours d’hier était peut-être celle qui faisait référence à la possibilité que la Fed introduise des taux d’intérêt négatifs. Powell a répondu que la Fed ne se penchait pas sur cette question à l’heure actuelle – ce n’est pas à son ordre du jour.

Mais les traders et les investisseurs familiers avec le langage crypté que les banquiers centraux sont obligés d’utiliser, ont remarqué qu’il n’a pas dit non. Il n’a en fait pas rejeté l’idée avec un non clair – il a simplement dit que les taux négatifs sont quelque chose que la Fed ne considère pas.

Les investisseurs pourraient ajouter “pas encore”.