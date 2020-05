La holding Berkshire de Buffet Steady au milieu de COVID-19

La réunion annuelle de Berkshire Hathaway s’est déroulée dans un cadre inhabituel : une réunion virtuelle, sans la présence de Charlie Munger. Pourtant, les commentaires de Warren Buffett affecteront probablement la performance des marchés financiers cette semaine, surtout si l’on considère que de nombreux investisseurs suivent de près ses mouvements.

L’une des plus grandes énigmes de cette crise sanitaire a été de savoir pourquoi Berkshire, assis sur une petite fortune, n’a pas utilisé cet argent. Après tout, le marché boursier a chuté de plus de trente pour cent par rapport à ses plus hauts niveaux historiques, ce qui a réduit la valeur de nombreuses entreprises intéressantes.

Mais Berkshire a choisi de rester sur la touche. Contrairement à la crise financière de 2008, où Berkshire était activement impliqué dans l’achat d’entreprises sous-évaluées, la crise sanitaire actuelle a entraîné une réaction différente de la part de l’investisseur le plus admiré au monde.

À la surprise de beaucoup, Berkshire n’a pas acheté mais vendu. Il s’est avéré que la société a liquidé la totalité de ses parts dans l’industrie aérienne – une décision qui aura très probablement des répercussions sur les compagnies aériennes déjà malmenées.

Le Berkshire consolide sa trésorerie

La raison de la vente des compagnies aériennes était que le monde a changé à cause de la crise du coronavirus. Et, à cause de cela, il y a soudain trop d’avions et moins de clients à servir.

Cependant, les investisseurs sont susceptibles de regarder au-delà des mots de Buffett. Si Berkshire ne trouve pas d’investissement digne d’intérêt après une telle vente, cela peut signifier deux choses.

La première est que la liquidation actuelle du marché n’est pas terminée, ce qui signifie que les plus bas ne sont pas encore arrivé et que le chemin de moindre résistance du marché boursier indique la baisse. Dans ce cas, les commentaires de M. Buffett vont très probablement alimenter le feu et faire baisser les indices boursiers américains.

Une autre est que Buffett est devenu pessimiste. Après tout, il s’agit d’une crise comme aucune autre, et elle pourrait nécessiter une position de trésorerie encore plus forte pour Berkshire. A la fin du premier trimestre 2020, Berkshire détient une énorme somme de 137 milliards de dollars en espèces et instruments équivalents et n’a aucune envie de la déployer. Au contraire, il a vendu les parts de ses compagnies aériennes américaines.

Peut-être que le monde change trop vite pour qu’un géant comme Berkshire puisse s’adapter rapidement. Après tout, il est plus facile de battre la rue quand on est petit, mais de plus en plus difficile à mesure que la taille de l’instrument d’investissement augmente.

Mais une chose n’a pas changé pour le seul investisseur qui a toujours parié contre l’apocalypse : Buffett croit toujours au miracle économique américain, et il est sûr que l’Amérique l’emportera, une fois de plus. Dans l’intervalle, cependant, Berkshire a vendu les parts de ses compagnies aériennes américaines.

Est-ce la façon dont Buffett indique au monde que d’autres problèmes sont à venir pour le marché boursier ?