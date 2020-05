La mission de sauvetage des petites entreprises aux États-Unis

Lorsque l’on pense au taux de chômage élevé et aux dommages causés au marché de l’emploi aux États-Unis par le coronavirus, beaucoup ne considèrent que les entreprises. Cependant, les petites entreprises aux États-Unis, ainsi que dans d’autres pays développés, sont l’épine dorsale d’une économie qui fonctionne – les maintenir en activité est la clé de tout gouvernement.

En raison de COVID-19, pas moins de trente millions d’emplois dans les petites entreprises sont considérés comme vulnérables – on prévoit que les employés seront mis à pied ou complètement licenciés. De plus, la plupart d’entre eux se trouvent dans des entreprises de moins de cent salariés.

En outre, 54 % des entreprises de moins de cinq cents employés sont susceptibles de se débarrasser de certains d’entre eux.

Service à la clientèle, service alimentaire et vente – les catégories les plus touchées

Ce qui est intéressant dans le secteur des petites entreprises, c’est que plus de la moitié des personnes employées sont concentrées dans des secteurs comme l’hébergement, l’aide sociale, les soins de santé ou le commerce de détail. Ce sont des secteurs qui ont été fortement touchés par le ralentissement économique et, en particulier, par le ralentissement de la consommation, des voyages ou des dépenses.

L’éducation joue également un rôle important. Les emplois exigeant au moins une licence ou plus ne sont pas aussi vulnérables que les emplois peu qualifiés. L’administration et les déchets, l’agriculture ou le commerce de détail sont des catégories en danger par rapport aux finances et aux assurances, à l’éducation ou à la gestion des entreprises.

Une étude aussi détaillée, comme celle qui précède, peut servir de référence pour d’autres pays développés. Même si des différences existent d’un pays à l’autre, la plupart des pays développés ont une économie basée sur les services, avec un accent sur l’enseignement supérieur et un secteur touristique fort.

Elle permet donc d’identifier les défis à relever dans les différents pays et le soutien dont les petites entreprises ont besoin pour survivre à l’épidémie de coronavirus. Jusqu’à présent, les banques centrales et les gouvernements ont agi avec fermeté, avec des mesures de relance monétaire et fiscale massives. Pourtant, des millions de travailleurs ont perdu leur emploi, et d’autres vont suivre.

Les petites entreprises sont le pilier du secteur privé, et le premier pas que les entrepreneurs font et agissent comme une source importante d’emploi, d’innovation et de concurrence. Les propriétaires et les employés ont besoin de ressources pour faire face à la tempête actuelle. Plus la crise durera longtemps, plus les emplois risquent d’être supprimés et plus les statistiques sur les demandes d’indemnités de chômage augmenteront.