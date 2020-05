La paire USDJPY part sur des échéances plus longues

De temps en temps, les investisseurs se tournent vers des échéances plus longues sur leurs plateformes de trading pour obtenir des indices sur l’orientation future du marché. Lorsqu’il s’agit d’un marché important comme l’USDJPY, toute tendance potentielle indiquant une rupture est surveillée de près.

Le graphique mensuel révèle une formation potentielle de fanions – un schéma de continuation avec un mouvement mesuré de la taille de la hausse avant la consolidation. Une confirmation projetterait la paire à plus de 140, un niveau stupéfiant compte tenu du prix actuel.

Ce qui est intéressant, c’est que la dynamique de la paire USDJPY a changé dans le temps. C’est l’une des paires de devises les plus échangées et elle présente des niveaux de liquidité extrêmement élevés. Depuis que la Banque du Japon (BOJ) a déclaré la guerre à la déflation, le JPY s’est déprécié de 75 à 125 sur une ligne presque verticale, où la consolidation actuelle a commencé.

L’élection présidentielle américaine en point de mire

Jusqu’à récemment, la paire USDJPY évoluait de manière corrélée avec les marchés boursiers américains. Une hausse du DJIA (Dow Jones Industrial Average) créerait généralement un pic plus élevé sur les paires de yens.

L’élection présidentielle américaine de 2016 a encore confirmé cette corrélation. Alors que le DJIA et le S&P500 ont enregistré des records sur le résultat de l’élection, le USDJPY a suivi le mouvement et est passé de 100 à un peu plus de 118.

Cependant, quelque chose s’est produit, entraînant un découplage des deux marchés. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et l’impact du CNY dans la région expliquent certainement la rupture de la corrélation.

Il s’avère que l’USDCNY était le baromètre du risque mondial jusqu’à la débâcle de mars. Une modification de la corrélation inverse avec l’USDJPY suffit à créer une rupture de la formation mensuelle du fanion.

Même les niveaux élevés de volatilité créés par la pandémie mondiale de coronavirus n’ont pas suffi pour que le fanion se brise. Il semble que le couple attend le résultat de l’élection présidentielle américaine comme sa prochaine occasion de franchir une nouvelle étape.

Quoi qu’il en soit, d’un point de vue purement technique, la paire part pour atteindre un niveau plus élevé. Comme toujours, il faut une raison pour déclencher la rupture, et la pandémie actuelle ne suffit pas.

La consolidation des quatre années reflète l’incertitude créée par l’administration de la Maison Blanche ces dernières années. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et les négociations sans fin, qui ont laissé de nombreux investisseurs dans l’attente d’indices sur les implications de l’affrontement des deux plus grandes économies.

Une chose est sûre : une pause au-dessus du bord supérieur du fanion déclenchera des arrêts, et les investisseurs se mettront rapidement au diapason de la mesure. Il suffit d’attendre que la rupture se produise.