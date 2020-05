La puissance économique de la zone euro en difficulté

Née de la volonté de rassembler les Européens, l’Union européenne s’est imposée comme l’un des principaux modèles économiques mondiaux. Le marché unique fait l’envie du monde entier : plus de 500 millions de personnes l’occupent et servent de cibles pour les biens et les services des entreprises. L’Allemagne, la puissance économique européenne par excellence, a un énorme excédent de compte et est responsable de la majorité des exportations européennes.

Pendant des années, les investisseurs et les commerçants intéressés par les performances de la zone euro se sont d’abord intéressés à l’Allemagne, puis aux données globales. Un dicton dit que si l’Allemagne éternue, la zone euro attrape un rhume. Surtout en temps de crise.

Des données économiques terribles en provenance d’Allemagne

En Allemagne, les commandes d’usines ont diminué de 15,6 % en mars, ce qui constitue un record. Ce chiffre suggère que le commerce mondial continuera à décliner en avril, compte tenu du rôle des exportations allemandes et de leur impact sur le commerce mondial des marchandises.

La production industrielle a été poussée à la baisse, notamment en raison de la fermeture des usines automobiles allemandes. Les usines ayant été fermées dans la seconde moitié du mois de mars, elles se sont rouvertes progressivement en avril. Cependant, la production a diminué de plus de 90 %.

L’industrie automobile n’est qu’un exemple illustrant la forme de l’économie la plus forte d’Europe.

Tout d’abord, l’Allemagne est un pays riche, elle a l’économie la plus forte de la région, mais aussi un excédent des comptes courants. Si besoin est, elle a aussi les capitaux pour tourner, sans appauvrir sa population avec de nouvelles dettes.

D’autres pays, surtout dans le Sud (par exemple l’Espagne, l’Italie, la Grèce, le Portugal), ont du mal à trouver les capitaux dont ils ont désespérément besoin de nos jours, alors que les économies locales sont en pleine immobilisation.

Deuxièmement, l’Allemagne est l’un des pays qui n’a pas fermé toute son économie pendant la pandémie. Elle a permis à quelques entreprises de fonctionner, aux gens de sortir de chez eux et aux services de base de rester ouverts. Pourtant, l’économie est au bord de l’effondrement – on ne peut qu’imaginer la situation dans le reste des pays européens.

Une chose est sûre : il ne s’agit pas d’une crise ordinaire et elle a évidemment pris le monde par surprise. La dépendance vis-à-vis de l’Asie, et notamment de la Chine, oblige les pays à repenser leur stratégie future, car les exportations et les importations n’atteindront pas les mêmes niveaux avant longtemps.

La situation économique allemande indique que l’Europe est confrontée à une terrible crise économique, et comme l’Asie a recommencé à fonctionner, l’Europe a beaucoup de travail à rattraper.