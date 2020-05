La ruée vers l’or est-elle terminée ?

L’or, l’un des plus performants pendant la crise du coronavirus, semble avoir pris un tournant récemment, les indices américains continuant à se redresser. L’analyse technique suggère que la récente tendance haussière pourrait être menacée, après que les marchés ont franchi une série de hauts et de bas plus élevés.

Bien qu’il se soit tradé sur un ton baissier pendant toute la semaine, les actions américaines ayant progressé, il est encore trop tôt pour dire si cette tendance se maintiendra au cours de la semaine à venir.



Que se passe-t-il avec l’Or ?

Le début de la crise sanitaire due au coronavirus a laissé les bulls intéressés par l’or perplexes – le prix de l’or a baissé, et non pas augmenté, comme l’a indiqué le consensus général. Ce que les traders n’avaient pas prévu, c’est la pénurie de dollars dans le système financier. Il s’est avéré que les investisseurs cherchaient la sécurité dans le bon vieux dollar, et non dans le métal jaune brillant.

L’or a longtemps été considéré comme une valeur refuge. Les investisseurs de tous types gardent une partie de leurs comptes investis dans l’or pour se couvrir principalement contre l’inflation. En période de crise, l’or a tendance à se redresser et la petite partie du compte investie en or tend à compenser le sentiment de risque qui prévaut sur les marchés traditionnels.

Par conséquent, la baisse initiale de l’or a effrayé les investisseurs – elle est survenue au moment où le Dow Jones est passé sous la barre des 20 000, ce qui fait que même les investisseurs à long terme se demandaient quand il atteindrait son niveau plancher. Mais ensuite, la Fed est venue à la rescousse. Elle a annoncé l’ouverture de plusieurs lignes d’échange de dollars dans le cadre d’une action coordonnée avec d’autres banques centrales du monde entier.

L’or a déclenché cette annonce. Et il ne s’est pas retourné jusqu’à ce qu’il atteigne un nouveau sommet.

Que pourrait-il se passer ensuite ?

Depuis lors, il n’a imprimé qu’un nouveau haut marginal, avec peu ou pas de suivi. De plus, un examen attentif de l’évolution des prix autour du récent sommet révèle un triangle qui a agi comme un motif d’inversion. S’agit-il d’un double sommet autour des 1735 ?

Le triangle s’est effectivement brisé plus bas, ce qui permet aux bears d’alimenter l’espoir qu’un sommet soit en place. Pour les traders impliqués dans la baisse, l’or doit retracer un peu plus avant de déclarer victoire – une rupture de la série des plus hauts bas est nécessaire. Les bulls, en revanche, devraient craindre l’affreuse combinaison d’un éventuel double sommet et d’un triangle comme schéma de renversement.

L’or s’est redressé depuis la mi-2018. La tendance haussière a commencé à partir de 1 135 $ avec peu ou pas de recul. La crise du coronavirus de 2020 aurait dû envoyer le prix de l’or beaucoup plus haut, compte tenu du carnage sur le marché boursier en mars.

Pourtant, l’or n’a atteint qu’un nouveau sommet marginal. Est-il temps pour les bears de crier victoire ?