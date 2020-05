La vision à long terme : Bourse américaine

La crise de la pandémie de coronavirus a provoqué la chute de 30 % la plus rapide de l’histoire de la bourse américaine. Saisies par la peur, de nombreuses voix ont appelé à la fermeture du marché, tout comme les économies qui étaient en mode confinement dans le monde entier.

En temps de crise, il est bon de se pencher sur les événements passés et sur la façon dont la bourse a réagi. À en juger par le graphique ci-dessus, le déclin du coronavirus n’est qu’un obstacle sur la route si l’on considère la perspective à long terme.

Un marché en plein essor dans une décennie de crises

Après l’effondrement de Lehman en 2009, le secteur financier a complètement changé. De nouvelles réglementations en provenance des États-Unis devaient apporter une plus grande sécurité aux investisseurs.

Bien qu’il ait dû faire face à une crise quelconque au cours de l’histoire, le marché boursier américain a finalement toujours montré sa capacité à poursuivre sa croissance. La crise de la dette européenne de 2012 n’a pas suffi à empêcher une croissance dynamique à long terme. Les marchés émergents ne ralentissent pas non plus l’effondrement des matières premières, sans parler de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui a fait la une des journaux pendant la plus grande partie de l’administration Trump.

Toutefois, malgré la résistance stupéfiante du marché boursier américain, aucune des crises évoquées ci-dessus n’a été provoquée par une pandémie mondiale. Les économies ont continué à fonctionner et la vie n’a pas été perturbée comme elle l’est aujourd’hui. Par conséquent, la crise du coronavirus pourrait avoir d’autres implications sur le rendement total du marché à l’avenir.

Le rebond des plus bas a surpris de nombreux investisseurs. Ceux qui craignaient d’acheter lorsque les prix étaient en chute libre, ont maintenant l’impression de rater le plongeon. Le FOMO fait grimper le marché dans son ensemble, mais pas seulement.

La composante des indices boursiers change au fil du temps. Ce qui est intéressant, c’est qu’aujourd’hui, le S&P500 est le plus concentré qu’il ait jamais été depuis plus d’une génération.

AT&T a dominé les années 60, IBM la plupart des années 70 et 80, et Exxon pendant la crise financière de 2008. Un examen plus approfondi des composantes actuelles révèle qu’Apple et Microsoft ont dominé l’indice pendant la dernière décennie.

Alors que la crise du coronavirus oblige le monde à se tourner encore plus vers les infrastructures dans le cloud, les solutions de divertissement par abonnement et de communication vidéo, les deux sociétés (et beaucoup d’autres dans le même secteur) représentent le marché tel que nous le connaissons aujourd’hui. En d’autres termes, la surprenante résistance du marché boursier face au plus grand choc de notre vie ne devrait pas être si surprenante après tout. Si ces entreprises ont bien résisté avant la crise sanitaire, elles sont prêtes à s’efforcer d’aller de l’avant.