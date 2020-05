L’achat de nouvelles maisons aux États-Unis entre en mode croissance

Si le monde tire une leçon de la crise économique actuelle, c’est que tout n’est pas en déclin. Les achats en ligne ont augmenté de façon spectaculaire, tout comme la demande de logements.

La première chose qui vient à l’esprit lors d’une crise économique est que les gens auront du mal à dépenser pour des biens durables ou d’autres biens de plus grande valeur – comme une maison. Pourtant, la crise actuelle est unique à tous égards et la réaction des consommateurs diffère de celle de toute autre crise économique ordinaire.

Demande croissante de logements aux États-Unis

Les données d’hier sur les ventes de logements neufs aux États-Unis ont dépassé toutes les attentes. Les ventes de logements neufs pour le mois d’avril sont passées à 623 000, contre 480 000 attendus. En d’autres termes, sur la base du MoM, les ventes de logements neufs ont augmenté de 0,6 % en avril, alors que l’on s’attendait à une baisse de 23,4 %. Qu’est-ce qui a fait une si grande différence ? Les données sont-elles faussées ou les prévisions étaient-elles simplement erronées ?

Selon l’indice de la demande d’achat de logements compilé par Redfin, le logement est passé du mode de reprise au mode de croissance. Pour les sept jours se terminant le 17 mai, la demande a augmenté de près de 17 % en données corrigées des variations saisonnières. Par conséquent, non seulement les données d’avril n’étaient pas incorrectes, mais le mois de mai montrera très probablement une nouvelle vigueur dans le secteur.

Plusieurs facteurs sont responsables de la hausse de la demande de logement. Tout d’abord, le taux d’intérêt historiquement bas fait que c’est l’un des moments les moins chers de l’histoire pour contracter un emprunt. Associé à la perspective d’une période prolongée de taux d’intérêt bas, le signal envoyé aux ménages est que c’est l’un des meilleurs moments de l’histoire pour acheter une maison.

Il faut également tenir compte des défis posés par la crise sanitaire du coronavirus. Dans le monde entier, les zones les plus touchées sont celles à forte densité de population. Les grandes zones métropolitaines sont celles qui ont le plus souffert de la pandémie.

Ainsi, la migration en provenance des grandes zones métropolitaines s’accélère car les gens mettent les priorités familiales au premier plan. La façon de travailler des gens a commencé à changer, beaucoup d’entre eux travaillant désormais à domicile, et un nouveau mode de vie commence donc à se développer – en dehors des grandes zones métropolitaines.

La leçon à tirer de cette évolution est que le monde va de l’avant. Les concepts économiques peuvent changer, la politique monétaire peut s’engager dans des mesures plus non conventionnelles, mais en fin de compte, les tendances changent, et le monde aussi. Ce qui est en vogue depuis plusieurs décennies peut devenir obsolète du jour au lendemain, et une nouvelle tendance se dessine.

La demande de logements est un signe encourageant pour les économies qui luttent contre la pandémie. Elle révèle comment mettre à profit les conditions de financement faciles mises en place par les gouvernements et les autorités monétaires, pour le bien de l’économie réelle.