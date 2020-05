L’assouplissement de la BCE entraîne une hausse de l’euro

La Banque centrale européenne (BCE) a tenu sa réunion régulière hier dans des conditions inhabituelles – dans une salle vide et en répondant aux questions “virtuelles” des journalistes financiers. Mais ces conditions étranges n’ont pas empêché la BCE d’envoyer un message fort aux marchés financiers, un message qui a fait grimper l’euro.

Elle a assoupli les conditions de son programme TLTRO-III (Targeted Long-Term Refinancing Operations), offrant une réduction de taux de 50 points de base de juin 2020 à juin 2021. Elle a également introduit un nouveau programme conçu pour aider davantage la zone euro – le PELTRO (Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations), en tant qu’outil complémentaire à la position déjà facile et à utiliser à la place des Outright Monetary Transactions (OMT) déjà présentes dans sa boîte à outils.

Ces opérations peuvent ne pas sembler intéressantes pour le trader ordinaire, mais l’annonce a créé une volatilité accrue sur les paires d’euros. Peu de temps après la fin de la conférence de presse de la BCE, l’euro s’est envolé dans tous les domaines, l’EURUSD et l’EURJPY ayant surperformé.

L’annonce de la politique monétaire de la BCE fait suite à la déclaration et à la conférence de presse de la Fed la veille. La Fed a réitéré sa volonté d’étendre les lignes de swap sur le dollar si nécessaire. La BCE signale quelque chose de similaire – la volonté de faire tout ce qui est en son pouvoir pour lutter contre la crise sanitaire du coronavirus en donnant accès à de l’argent à bas prix.

Alors pourquoi l’euro s’est-il envolé si la BCE a délivré un message ambigu ? La réponse vient de la façon dont les marchés des devises évoluent – il ne s’agit pas d’une monnaie unique, mais d’un taux de change.

Les mesures d’assouplissement de la politique monétaire annoncées par la BCE sont agressives et bienvenues, mais elles éclipsent en taille ce que fait la Fed. Ainsi, le taux de change, ou l’EURUSD, a atteint presque le plus haut niveau du mois lors de l’annonce. Malgré l’assouplissement de la BCE, les traders ont rapidement constaté que le dollar est dans une position encore plus vulnérable et l’ont vendu dans tous les domaines.

Une autre chose a contribué à alimenter le rallye de l’euro – la journée a coïncidé avec la fin du mois. Le dernier jour du mois de trading est toujours responsable d’une augmentation de la volatilité, surtout pendant les heures proches du fixing principal de Londres.

De plus, comme c’est aujourd’hui un jour férié, les acteurs du marché voulaient ne rien laisser au hasard pendant le week-end. Enfin, l’euro a déclenché quelques stops à la hausse – ce qui est normal, compte tenu du fait qu’il s’est négocié avec un ton baissier pendant la majeure partie du mois, et surtout au cours de la dernière semaine de trading.