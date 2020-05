Le NIRP aux États-Unis – Never Say Never

Avec le taux des fonds fédéraux ancré juste au-dessus du niveau zéro et la Fed déjà profondément impliquée dans des programmes de politique monétaire non conventionnels à grande échelle (par exemple, l’EQ), de nombreux investisseurs se demandent quand les taux d’intérêt négatifs (NIRP) deviendront une réalité aux États-Unis. Ou est-il même possible d’y penser ?

Pour commencer, cela semble peu probable pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, la Fed a toujours laissé entendre que le NIRP n’a pas été mis sur la table jusqu’à présent, et ne l’a jamais été dans le passé. Pourtant, cela peut changer en un clin d’œil, à condition que la Fed soit choquée par de nouvelles baisses de l’activité économique.

Une autre est que le dollar n’est pas seulement une monnaie ordinaire, mais la monnaie de réserve mondiale. De nombreux pays étrangers choisissent de conserver une grande partie de leurs réserves de change en USD, ce qui a des conséquences considérables pour les trésors du monde entier si le taux des fonds fédéraux tombe en dessous de zéro.

Entre deux maux, le NIRP est préféré par les États-Unis

Comme la Fed a augmenté les taux en 2018 et 2019 de zéro à bien plus de 2 %, il est devenu de plus en plus difficile pour les marchés émergents d’assurer le service de leur dette. Il convient de noter que la plupart des dettes dans le monde sont émises en dollars américains. Ainsi, lorsque les intérêts et le principal sont remboursés des années plus tard, un dollar plus élevé appauvrit certainement davantage les marchés émergents.

L’USD, en tant que monnaie de réserve mondiale, est au cœur du système financier international tel que nous le connaissons. L’une des premières mesures prises par la Fed durant la pandémie a été d’ouvrir des lignes de swap en dollars en coordination avec d’autres banques centrales du monde entier. En d’autres termes, elle a fourni des liquidités en dollars au niveau international.

La crise sanitaire actuelle a le pouvoir de remettre en question le système financier tel que nous le connaissons au fond. À moins que le dollar ne devienne facilement disponible et moins cher selon toutes les normes, le monde risque de ne pas pouvoir faire face au choc économique induit par le coronavirus autrement.

Jusqu’à présent, les actions de la Fed ont surtout porté sur l’économie américaine, dans le cadre d’une approche “America First”. Le déplacement du taux des fonds fédéraux en territoire négatif aiderait les grandes économies émergentes plafonnées, car la baisse implicite du dollar contribue à aggraver la crise.