Le redressement du prix du pétrole devrait se poursuivre

En période de croissance économique, les sociétés doivent souvent faire face à des prix du pétrole plus élevés. Comme l’expansion économique entraîne une forte demande pour tous les types d’entreprises (par exemple, la construction, les voyages, etc.), le prix du pétrole a tendance à augmenter en plus des considérations liées à ses propres niveaux d’offre et de demande. De nos jours, en raison du choc économique dû au coronavirus, on ne peut ignorer l’ironie de souhaiter que les prix du pétrole reviennent à des niveaux normaux.

Au-delà du choc négatif

En avril de cette année, les contrats à terme américains se sont installés en territoire négatif. La chambre de compensation a fixé le prix à -37,63 dollars, un prix énorme pour tous les acteurs du secteur. Jamais auparavant, depuis son existence, le prix du pétrole n’avait été négatif – il l’a été en 2020.

Mais un mois après que le pétrole ait plongé dans l’abîme, le prix est maintenant en hausse. La reprise en forme de V ne se traduit pas seulement par le rebond du prix du pétrole, mais aussi par la demande d’or noir, comme on l’appelle aussi.

Fin mars et début avril, bien avant que le prix du pétrole ne devienne négatif, les tendances de la mobilité aux États-Unis ont atteint leur point le plus bas. À l’époque, on ne le savait pas, mais des données ultérieures ont confirmé que les conducteurs reprennent la route.

La semaine dernière, les tendances de mobilité d’Apple ont indiqué une nouvelle augmentation de la demande d’essence vers 8 millions de barils/jour, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport aux 5 millions de barils/jour de début avril. Pourtant, si l’on compare avec les données antérieures à la pandémie de coronavirus, il y a encore des progrès à faire pour atteindre les 9-10 millions de barils/jour observés avant la crise.

En outre, l’activité sur les marchés à terme s’est également redressée. L’une des raisons pour lesquelles le prix du pétrole est devenu négatif en avril est le manque d’offres – personne ne voulait acheter.

Le dernier jour de trading du contrat de juin, les traders ont clôturé plus de 22 millions de barils. Plus important encore, de telles performances ont été obtenues sans l’extrême volatilité observée à l’expiration du contrat de mai, lorsque le prix du pétrole s’est établi en dessous de zéro.

Tous ces facteurs laissent présager une reprise lente, bien que progressive, de l’activité économique. La Chine a rouvert ses portes après mars, et la demande des principaux fabricants mondiaux s’est également redressée. Les économies européennes s’ouvrent progressivement, suscitant de nouveaux espoirs de normalisation, et certains États des États-Unis suivent la même voie.

En fin de compte, le prix du pétrole suit simplement la croissance économique dans le monde entier. Une activité économique nulle signifie qu’il n’y a pas de demande de pétrole. Comme le montrent les données récentes, la demande augmente – attendez-vous à ce que le prix du pétrole fasse de même.