Le rôle de l’USD en temps de crise

L’un des débats les plus passionnants de ces dernières décennies a porté sur le rôle du dollar américain au sein du système financier international. Il n’est toujours pas clair si le fait d’être la monnaie de réserve mondiale est un privilège ou un fardeau pour une économie. Cependant, tout le monde s’accorde à dire que le dollar est le pilier du système financier tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Le monde après l’étalon-or

À la fin des années 60 et au début des années 70, les États-Unis ont décidé d’abandonner l’étalon-or. Jusqu’alors, l’accord de Bretton Woods exigeait que la Fed n’émette que des dollars garantis par un ratio d’or correspondant détenu dans ses coffres-forts.

Depuis ces années, le rôle du dollar dans le monde s’est considérablement accru. Aujourd’hui, près de 80 % de l’ensemble du commerce mondial est réalisé en dollars américains. De plus, un pourcentage plus élevé (84 %) de l’ensemble de la dette non domestique mondiale est libellé en USD. Un chiffre approximatif se situerait aux alentours de 100 000 milliards de dollars de dette mondiale libellée en dollars.

Si les pourcentages et les chiffres à venir ne sont pas assez convaincants pour comprendre le rôle clé du dollar dans le système financier actuel, pensez au reste du monde (c’est-à-dire aux devises, aux banques centrales), qui s’occupe de ses propres problèmes internes. La lutte pour compenser les risques systémiques a ses propres particularités pour chaque banque centrale et dans chaque économie individuelle ou de bloc.

Lorsqu’on négocie ou investit, il est important d’avoir une perspective à court, moyen et long terme. Parfois, les troubles économiques dans une partie du monde (par exemple, la crise de la dette souveraine de la zone euro en 2012) favorisent le dumping d’une monnaie au profit du dollar. D’autres fois, le différentiel de taux d’intérêt entre les monnaies flottantes rend certains taux de change plus attrayants que d’autres.

Cependant, d’un point de vue macroéconomique, tous les acteurs des marchés financiers devraient tenir compte de la dette ahurissante libellée en USD qui circule dans le monde. À un moment donné, les particuliers, les investisseurs institutionnels, les pays et les gouvernements doivent en assurer le service.

En fait, chaque jour qui passe, le service de la dette libellée en USD est assuré quelque part dans le monde. Le niveau élevé de la dette implique une demande continue pour le dollar, éclipsant ce que la Fed a imprimé jusqu’à présent et imprimera à l’avenir.

Le bilan de la Fed s’est élevé à environ 7 000 milliards de dollars – mais d’autres banques centrales ont également augmenté leur bilan. La compensation de la dépréciation de la dette est très peu probable dans le système financier actuel, quelles que soient les décisions de la Fed en temps normal ou en temps de crise.