Le taux de chômage américain met en évidence une nouvelle incertitude économique

Depuis le début de la crise sanitaire due aux coronavirus, les investisseurs sont inondés de données économiques négatives. D’une certaine manière, on ne peut pas s’attendre à une croissance économique lorsque des personnes perdent leur emploi et que des entreprises ferment. Hier, les États-Unis ont révélé que trois millions de personnes supplémentaires ont demandé des allocations de chômage la semaine suivante – et les demandes continuent d’augmenter également.

Malheureusement, il n’y a pas que les États-Unis. Dans la zone euro, les projections du PIB pour l’année en cours ont de nouveau été revues à la baisse. D’une estimation initiale de -5,5% pour 2020, la nouvelle révision à la baisse indique -10,1%. Cependant, l’année 2021 semble optimiste, le PIB ayant été révisé à la hausse à 7,5 %. Mais il y a une mise en garde : de nombreuses variables concernant le coronavirus restent inconnues.

Par exemple, à ce stade, la révision ne tient pas compte d’une deuxième ou d’une troisième vague d’infections, ni du temps qu’il faudra pour que les économies soient aussi pleinement fonctionnelles qu’auparavant. Les marchés prennent donc les données avec un grain de sel.

Quelqu’un se prépare au pire

Les banques sont toujours en première ligne en cas de crise économique. Elles connaissent la valeur de leurs “bilans” et la proportion de PNP (prêts non productifs) qu’elles détiennent.

À en juger par les données, les banques ont considérablement augmenté les provisions de crédit en pourcentage des portefeuilles de prêts dès le premier trimestre 2020. Étant donné que la pandémie de coronavirus s’est intensifiée en mars, ces mesures ont très probablement été prises au cours de ce mois.

Barclays se distingue de la foule, suivi de Santander et de Standard Chartered. C’est ainsi que les banques se préparent à faire face à la vague de faillites d’entreprises et de personnes devenues insolvables.

Comme toujours, toute entreprise ou ligne de crédit est exposée à un risque. Aussi difficile que soit le processus d’examen du crédit, il y a toujours un risque de défaillance de l’emprunteur. C’est pourquoi les banques ont toujours des provisions pour les prêts douteux dans leurs registres.

Pourtant, certains événements, comme une pandémie, ne sont pas pris en compte. Lorsque des millions de personnes perdent leur emploi, il est probable que les banques souffrent de l’effet de la deuxième vague car elles ne pourront pas percevoir les intérêts de leurs prêts. À moins que l’État n’intervienne, il doit y avoir un meilleur moyen de résoudre le problème de non-liquidité. Les gouvernements peuvent intervenir, et ils l’ont fait. Cependant, ils ne peuvent pas et ne veulent pas renflouer tout le monde, pour la simple raison qu’une telle tâche est impossible.