Les actions de la Fed vont-elles affaiblir le dollar ?

Fin mars, début avril, la Réserve fédérale a acheté plus que son émission du Trésor dans le cadre d’un redémarrage agressif de son programme d’assouplissement quantitatif. Cependant, dans les semaines et les mois à venir, les émissions augmenteront à un rythme tel qu’elles dépasseront le programme d’achat d’actifs initial de la Réserve fédérale. Alors, qu’est-ce que cela signifie pour le dollar ?

L’assouplissement quantitatif – une petite partie de l’assouplissement de la Fed

Ces deux derniers mois, les investisseurs ont eu la chance d’entendre Powell de la Fed plus que d’habitude. Après la réaction initiale visant à réduire le niveau des taux d’intérêt à zéro, la Fed n’a pas perdu de temps et a annoncé un certain nombre d’autres mesures visant à fournir des liquidités aux marchés américains et au reste du monde.

Le programme d’assouplissement quantitatif est l’un des plus importants au monde et les effets sur le dollar commencent déjà à se faire sentir – la GBPUSD a gagné mille points de base par rapport au plus bas de mars, tout comme l’AUDSUD ou la NZDUSD.

Ce n’est que depuis le 1er avril que la Fed a acheté des titres pour une valeur de 733 milliards de dollars. Cela s’explique par le fait que dans la période à venir, elle ne pourra pas acheter la totalité des émissions, la question se pose de savoir si les investisseurs privés pourront absorber la différence ?

Si ce n’est pas le cas, le risque est que les conditions de liquidité du dollar se détériorent à nouveau. Si l’inflation continue de baisser au deuxième trimestre 2020, comme prévu, un dollar plus fort associé à une désinflation (c’est-à-dire une baisse de l’inflation mais toujours au-dessus du niveau zéro) pourrait être le déclencheur d’une discussion sur les taux d’intérêt négatifs aux États-Unis.

Jusqu’à présent, Powell a nié que la Fed envisage des taux négatifs, mais les conditions économiques peuvent la forcer à partir alors qu’elle ne l’était pas auparavant. Des précédents existent.

Dans le cadre des nouvelles mesures annoncées en réponse à la crise du coronavirus, la Fed a acheté des obligations foncières – elle ne l’avait jamais fait jusqu’à présent. De plus, la semaine dernière, elle a commencé à acheter des ETF (Exchange Trading Funds).

Pour ceux qui s’interrogent sur la capacité maximale de la Fed à créer de l’argent, la réponse est assez simple : elle peut acheter beaucoup. De l’immobilier commercial et résidentiel aux obligations d’entreprises ou aux actions des IG, la taille des marchés d’actifs américains dépasse les cent mille milliards de dollars.

Le week-end dernier, Powell de la Fed a expliqué dans l’émission “60 Minutes” aux États-Unis comment la Fed crée de l’argent – de façon dématérialisée. Elle achète des actifs et crédite des comptes avec des chiffres.

Jusqu’à présent, elle a inondé l’économie de dollars. Mais ce n’est peut-être pas suffisant.