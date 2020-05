Les banques centrales vont-elles étendre leurs bilans à de nouveaux sommets?

La volatilité des marchés financiers dépend beaucoup des actions des banques centrales. Les décisions de politique monétaire affectent la manière dont les investisseurs évaluent les actifs financiers et les perçoivent à l’avenir.

Depuis que la déflation a montré à quel point elle peut affecter une économie (par exemple, le Japon), les outils de politique monétaire ont changé dans le monde entier. Avant la crise financière de 2008, la plupart des banques centrales ont augmenté ou diminué le niveau des taux d’intérêt en fonction de l’inflation et, dans certains cas, de la création d’emplois.

Cependant, la crise de 2008 a mis en évidence les points faibles du système. Les banques centrales ont été prises au piège de la limite inférieure de leur niveau de taux d’intérêt, et des mesures supplémentaires ont été nécessaires. La Fed aux États-Unis a ouvert la voie, comme d’habitude – elle s’est engagée dans le processus d’assouplissement quantitatif (en achetant ses obligations ou sa dette d’État), avec pour résultat net l’expansion du bilan de la Fed.

L’expansion du bilan – un phénomène mondial

Le processus a rapidement été considéré comme un succès et a été adopté par tous les autres pays membres du G10 – certains plus tôt, d’autres plus tard. Mais ils ont tous rejoint le wagon de l’EQ, augmentant ainsi leur bilan.

À la surprise de beaucoup, si l’on compare le bilan des banques centrales en % du PIB de leur pays/région respective, la Fed ne mène pas le bal. La Banque nationale suisse (BNS) est le leader de facto, suivie de près par la Banque du Japon (BOJ) et la Banque d’Angleterre (BOE).

Pendant le mandat de Janet Yellen à la présidence, la Fed a tenté de faire marche arrière en ce qui concerne l’expansion de son bilan. Selon les termes de Yellen, la décision devait être « ennuyeuse », tout comme « regarder une peinture à l’huile sécher ».

Selon Guggenheim Investments, la Fed devra procéder à un nouvel assouplissement quantitatif de 2 000 milliards de dollars rien que cette année pour couvrir le déficit. Le danger ici est que nous savons que l’assouplissement quantitatif a fonctionné pour la première fois (au lendemain de la crise financière de 2008), mais rien ne garantit qu’il continuera à fonctionner à un tel rythme.

Si les acteurs du marché perdent confiance dans la capacité de la Fed à faire fonctionner l’assouplissement quantitatif, le danger est que le marché boursier et le crédit aux entreprises souffrent d’effets secondaires.

Il existe un dicton qui dit qu’il n’y a pas d’investissement sans risque. Les investissements sans risque envisagés à long terme, les trésoriers pourraient au final redéfinir le concept plus tôt que tard.