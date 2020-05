Les craintes de déflation augmentent alors que la vitesse de l’argent diminue

L’une des hypothèses économiques les plus courantes est que lorsque les banques centrales créent des liquidités, l’inflation augmente. Cela signifie que la valeur de l’argent disparaît simplement parce qu’il y en a trop, ce qui entraîne une diminution des biens.

C’est l’un des principes économiques de base de la théorie monétaire, mais il y a une mise en garde. Il est vrai que si la vitesse de circulation de la monnaie (M2) augmente, toute la monnaie supplémentaire créée par les banques centrales n’ira pas là où elle est nécessaire (c’est-à-dire dans l’économie réelle). Sans vélocité de la monnaie, le PIB se contracte, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’inflation possible.

La vitesse de l’argent en chute libre au cours des deux dernières décennies

Les banques centrales utilisent différentes mesures pour quantifier la quantité de monnaie en circulation. Par exemple, aux États-Unis, M1 comprend les dépôts en espèces et par chèque. M2, en revanche, englobe M1, mais il prend également en compte les dépôts d’épargne, les titres du marché monétaire, les fonds communs de placement et les autres dépôts à terme.

M2 est l’une des mesures les plus utilisées pour analyser la masse monétaire. Aussi appelé “monnaie proche”, M2 montre qu’à partir de l’an 2000, la vitesse de circulation de la monnaie a suivi une tendance à la baisse aux États-Unis.

Un coup d’œil rapide sur d’autres pays développés révèle que M2 décline également dans d’autres parties du monde. L’Europe, le Japon et même la Chine affichent une tendance similaire pour la vitesse de circulation de la monnaie M2.

Examinez le graphique ci-dessus. Il montre la relation entre la masse monétaire M2 et la vitesse de circulation de la monnaie M2. De 2000 à aujourd’hui, la vitesse de circulation de la monnaie continue de diminuer selon une tendance constante, alors que la masse monétaire a augmenté de façon spectaculaire.

Dans les derniers mois de 2020, la masse monétaire s’est accélérée de façon spectaculaire. Pourtant, dans le même temps, la vitesse de circulation de la monnaie a encore diminué.

La conclusion est que, si l’on utilise la même mesure de la monnaie au sens large (dans ce cas, M2), quelle que soit la quantité de monnaie créée de toutes pièces (c’est-à-dire les banques centrales achetant leurs propres obligations d’État), l’inflation ne reprendra pas de sitôt.

Bien au contraire, si la vitesse de circulation de la même mesure de la masse monétaire continue à diminuer malgré les énormes quantités d’argent créées, nous devrions nous inquiéter de la déflation, et non de l’inflation pour la période à venir.

Les banques centrales modernes visent une inflation de 2 %, niveau nécessaire à une croissance économique durable. Mais seule la création de monnaie ne permettra pas d’atteindre cet objectif si l’argent reste simplement sur certains comptes bancaires ou couvre des “trous noirs” dans une économie.

Tant que les citoyens et les entreprises ne retrouveront pas la confiance nécessaire pour dépenser et investir, nous devrions nous préoccuper de la déflation, et non de l’inflation.