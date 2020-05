Les espoirs de vaccin contre le coronavirus envoient le Dow en hausse de 3,9%

Les marchés d’actions du monde entier ont rugi lundi. Les marchés boursiers américains ont montré une forte ouverture après que Moderna, l’une des sociétés engagées dans la course pour un vaccin contre le coronavirus, a annoncé des résultats prometteurs pour son essai de phase 1.

Selon le PDG de Moderna, les résultats « n’auraient pas pu être meilleurs ». Les actions n’ont pas eu besoin de beaucoup et ont rugi à l’ouverture, avec le Dow en clôture de la journée plus de 900 points de plus – Moderna seul étant en hausse de +290% au cours des deux derniers mois.

Défier la récession économique

Les marchés boursiers mondiaux ont défié les craintes de récession économique, les investisseurs se concentrant sur le moyen et le long terme plutôt que sur la période actuelle. Ne vous y trompez pas, les dommages économiques causés par la pandémie sont les pires depuis la Seconde Guerre mondiale.

Selon une étude de McKinsey, les premières pertes d’emploi aux États-Unis ont frappé les femmes plus durement que les hommes, les femmes représentant 59 % des premiers emplois perdus. Des secteurs comme les loisirs et l’hôtellerie, le commerce de détail ou l’éducation, et les services de santé ont été les plus touchés, tandis que l’information, le commerce de gros, le transport et l’entreposage ont moins souffert.

Interrogés sur le temps qu’il faudrait à une entreprise pour reprendre ses activités habituelles, la majorité des répondants à une étude de PricewaterhouseCoopers se sont prononcés pour une période comprise entre 1 et 6 mois.

Une fois de plus, l’étude reflète l’optimisme humain face à des conditions économiques aussi difficiles. Contrairement aux entreprises qui ont besoin de plus de temps pour se remettre sur pied, les marchés financiers reflètent un tel optimisme instantanément.

Ainsi, à la nouvelle qu’un vaccin pourrait être disponible plus tard dans l’année ou peut-être même l’année prochaine, les investisseurs ont investi dans des actifs à risque, oubliant tout ce qui se cache derrière la récession économique. Ce qui est intéressant, c’est que tous les investisseurs ne sont pas des investisseurs institutionnels – les comptes de particuliers ont également fait un bond.

Robinhood, la plateforme américaine qui permet aux investisseurs d’acheter des fractions d’actions sur le marché boursier américain, a annoncé que les volumes d’échanges quotidiens ont augmenté de 300 % au premier trimestre 2020 par rapport au quatrième trimestre 2019. En outre, les clients qui transfèrent des espèces sur la plateforme pour acheter des titres (c’est-à-dire des dépôts nets) ont vu une augmentation allant jusqu’à 1600 % par rapport au quatrième trimestre de 2019. Compte tenu du rebondissement du marché boursier, le deuxième trimestre 2020 est en bonne voie pour enregistrer d’autres records.

Le marché boursier reflète plutôt l’optimisme selon lequel, en fin de compte, l’humanité va contourner la pandémie et passer à autre chose – le plus tôt sera le mieux. Avec FOMO (Fear of Missing Out), les actions ressemblent à des produits Veblen.