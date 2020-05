Les implications d’une double combinaison

L’un des schémas les plus courants de la théorie des ondes d’Elliott, une double combinaison implique deux ondes correctives simples reliées par un segment intermédiaire. Elle apparaît à divers endroits – la deuxième vague d’un mouvement impulsif, la vague a d’un triangle, etc.

La crise du coronavirus a entraîné une forte demande de dollars. Les investisseurs se sont précipités dans la sécurité du dollar et l’ont envoyé à la hausse alors que le marché boursier a perdu plus de 30% de sa valeur.

Cependant, au fil du temps, le dollar perd de sa vigueur et des renversements se forment sur différents graphiques. L’EURUSD, par exemple, semble avoir mis fin à un double schéma de combinaison qui avait vu le jour il y a deux ans. À cette époque, la paire s’échangeait bien au-dessus de 1,20, l’histoire pourrait-elle être sur le point de se répéter et menacer à nouveau de tels niveaux ?

La paire EURUSD a-t-elle touché le fond ?

Jusqu’à la récente consolidation triangulaire à la fin de la double combinaison, l’action sur le prix de la paire EURUSD n’a connu que peu ou pas de rebond. En fait, aucun segment n’a retracé plus de 61,8 % du précédent swing du marché, ce qui rend difficile pour les traders d’avoir une vue contraire.

Il s’est avéré que, depuis deux ans, il a été difficile de choisir un plancher pour la paire EURUSD. Se pourrait-il que le récent passage à la zone des 1,07 soit le nouveau plancher pour le futur proche ?

La double combinaison qui canalise contre la ligne de tendance 0-x est la clé. Le récent mouvement au-dessus de 1,10 qui a suivi la conférence de presse de la BCE l’autre semaine a rencontré une résistance à la ligne de tendance 0-x. La réaction de la résistance dynamique a été si forte que la paire a chuté de deux cents points dans un mouvement presque vertical.

Cependant, le cas technique haussier semble ici convaincant. Le marché a déjà retracé 61,8 % du mouvement vers la ligne de tendance 0-x, du plus haut au plus bas.

Selon la théorie des vagues d’Elliott, le retracement de 50 à 61,8 % est l’endroit idéal pour entrer dans la troisième vague prolongée. Si c’est le cas, la paire EURUSD pourrait passer au-dessus de 1,10 plus tôt que prévu.

Il y a près d’un siècle, Ralph Elliott pensait que les marchés bougent pour une raison. De plus, lorsqu’ils bougent, ils se déplacent par vagues, formant des modèles et des cycles de divers degrés. Le système qu’il a créé utilise des modèles impulsifs et correctifs pour expliquer le comportement du marché.

Si la double combinaison présentée ici se vérifie, alors la paire EURUSD a mis fin à une tendance baissière qui a pris plus de deux ans à se former.

Ce qui nous attend pourrait ne pas être aussi baissier après tout.