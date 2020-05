Les investisseurs allemands restent optimistes, selon ZEW

Le ZEW allemand, une enquête étroitement surveillée qui reflète le sentiment économique actuel et futur en Allemagne, a révélé que le sentiment des investisseurs au cours des six prochains mois a augmenté en mai. Toutefois, si les investisseurs allemands restent optimistes à court terme, ils considèrent que les conditions actuelles sont les plus mauvaises depuis 2003.

Le ZEW est une enquête auprès des entreprises allemandes qui demande aux chefs d’entreprise de répondre à des questions relatives à la situation actuelle et future de l’emploi, aux commandes des usines, aux contraintes financières, etc. L’Allemagne étant une très grande puissance économique en Europe, les acteurs des marchés financiers prennent des indices de l’économie allemande et les utilisent comme référence pour l’ensemble de la zone euro.

L’Allemagne, la quatrième économie mondiale, est tombée en récession au premier trimestre 2020. En raison de la pandémie de coronavirus et du fait que la plupart des grandes entreprises du pays ont fermé leurs portes, la récession devrait s’aggraver au deuxième trimestre.

L’avenir semble prometteur

Le sentiment économique prospectif a atteint son plus haut niveau depuis avril 2015, bien au-delà des attentes du marché. Le communiqué a montré 51,0 par rapport aux 33,5 prévus et bien au-dessus des 28,2 du mois précédent.

Dans des conditions de marché normales (c’est-à-dire lorsque les investisseurs se concentrent sur l’interprétation des données économiques pour prédire la tournure des marchés financiers) et non pas lorsqu’ils sont confrontés à une pandémie, de telles données feraient bouger l’euro. Au cours des dernières années, l’enquête allemande ZEW a souvent été l’une des données économiques les plus attendues par les opérateurs qui s’intéressent aux performances de l’Allemagne. Aujourd’hui, cependant, les investisseurs l’ignorent en grande partie.

Néanmoins, le ZEW a fait ses preuves en matière de prévision des tournants de l’économie. Si cela est exact, l’optimisme pour la période à venir pourrait indiquer un tournant dans l’activité économique allemande et européenne.

Bien que le communiqué soit très optimiste pour les marchés et l’économie, certains considèrent que le rapport fait preuve d’un trop grand optimisme, prenant le communiqué avec des pincettes. L’idée est que, puisque l’économie allemande, comme de nombreuses autres économies en Europe et dans le monde, a atteint ou est sur le point d’atteindre le creux de la vague, il n’y a pas d’autre moyen que de croître en allant de l’avant. Plus précisément, elle ne peut pas être pire qu’une récession créée par une pandémie.

Quelle que soit la réaction du marché, les investisseurs savent que le pouvoir de ZEW dans la prévision des tournants économiques existe. Les données des prochaines semaines prouveront si le ZEW avait raison ou non.