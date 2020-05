Les investisseurs fuient vers des placements sûrs

Le choc économique créé par la pandémie de coronavirus pose des défis aux ménages du monde entier. La façon dont les gens économisent et dépensent leur argent change comme jamais auparavant.

Les marchés financiers sont le meilleur endroit pour détecter les changements dans le sentiment de risque. Par exemple, le marché boursier est considéré comme un indicateur économique avancé, mais il reflète également un sentiment de risque. Cela signifie que les investisseurs peu enclins au risque sont prêts à prendre des risques supplémentaires pour obtenir un gain plus important afin de compenser ce risque.

Dans cette optique, un rapide coup d’œil au graphique ci-dessus nous indique que les investisseurs ont vendu des actions vers la fin. En outre, ils ont investi le produit de cette vente dans des titres à revenu fixe et des matières premières, ce qui laisse supposer que la fuite vers plus de sécurité a eu lieu même lorsque les actions ont connu l’un de leurs meilleurs mois depuis des décennies.

Les données suggèrent que la plupart des investisseurs ont utilisé le récent rebond du marché boursier pour liquider des positions et réduire les risques. Lorsqu’ils investissent dans des matières premières ou des actifs à revenu fixe, les investisseurs se contentent d’un rendement plus faible, mais plus sûr.

Les personnes retirent de l’argent de leur compte de retraite

Comme toujours, la grande question est de savoir qui sont exactement ces investisseurs et s’ils ont gardé des capitaux hors des marchés financiers ou s’ils les ont tous investis dans différents actifs. Comme l’or et le bitcoin, qui ont augmenté ces dernières semaines.

Une étude de la Deutsche Bank donne quelques indications à ce sujet. Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient retiré de l’argent de leur compte de retraite au cours des 60 derniers jours, plus de 30 % des personnes interrogées ont répondu par l’affirmative. Cela reflète la situation désastreuse à laquelle le public est actuellement confronté. Pour l’investisseur type, le compte de retraite est investi dans un portefeuille réparti sur différentes classes d’actifs. En retirant des fonds d’un compte de retraite, les gens doivent faire face à des frais supplémentaires, mais ils continuent néanmoins à le faire.

De plus, si la situation économique continue à se détériorer, le pourcentage de personnes qui retirent de l’argent de leur compte de retraite augmentera probablement. Plus l’économie mettra de temps à se remettre du choc du coronavirus, plus la situation des ménages du monde entier sera mauvaise.

Alors que les banques centrales du monde entier impriment de l’argent pour faire face aux défis à venir, la définition du risque change. Un vieux dicton dans le monde de l’investissement est que lorsque les choses vont mal sur le plan économique, la meilleure solution est d’acheter des obligations et de porter des diamants. Ce dicton reflète le plus ancien concept de “fuite vers la sécurité” qui existe.

À l’heure actuelle, l’achat d’obligations et de matières premières est ce que les investisseurs ont fait en avril dernier. La sécurité, comme il semble, n’est pas dans le marché boursier.