Les marchés financiers attendent quelque chose

En 2020, le monde a été marqué par des événements remarquables. De la récession mondiale actuelle, une crise sanitaire, conduisant à la fermeture des économies. Avec ce cocktail de facteurs, on pourrait penser que les marchés financiers sont “partout”, car la volatilité augmente généralement dans de telles périodes.

Or, ce n’est pas le cas depuis quelques mois. À l’exception du marché boursier et de l’or, qui ont connu une volatilité plus élevée que d’habitude, l’année continue jusqu’à présent de montrer une consolidation sur d’autres grandes classes d’actifs.

Fourchettes de jours de trading les plus bas jamais enregistrés

Depuis une trentaine de jours, le degré de regroupement des indices de rendement total entre les classes d’actifs (matières premières, actions, munis, devises et même entreprises) n’a pas de rival. Il semble que les marchés attendent quelque chose puisque les fourchettes de 100 jours de trading sont les plus basses jamais enregistrées, à 21 %.

Des conditions de marché similaires se forment généralement avant des événements importants. Par exemple, avant le vote très attendu de Brexit au Royaume-Uni, les marchés financiers attendaient dans des fourchettes serrées. Mais pas aussi serrés que celles d’aujourd’hui. De plus, avant l’élection du président Trump en 2016, aucun investisseur n’était prêt à prendre des risques, si bien que les fourchettes ont dominé les marchés.

Si l’investisseur passif s’en sort bien dans un tel environnement, les investisseurs actifs en souffrent. Les traders actifs visent à battre un indice de référence, généralement le S&P500 ou d’autres indices de marché généraux.

Cependant, le S&P500 a augmenté de plus de 35 % au cours des deux derniers mois, se remettant des creux du coronavirus, tandis que les autres marchés restent bloqués dans des fourchettes. L’investissement passif surpasse l’investissement actif jusqu’à présent cette année.

Le manque de volatilité s’explique notamment par l’intervention des banques centrales. L’ampleur de la crise économique et la situation sans précédent ont fait des banques centrales des acteurs actifs sur les marchés financiers internationaux. L’achat d’actifs se fait sur tous les continents, mais à des degrés divers.

En outre, les communications des banques centrales se sont considérablement améliorées. Les responsables de la politique monétaire veulent s’assurer que le grand public comprend la situation et les raisons pour lesquelles le système des banques centrales agit de cette manière.

Il n’y a qu’aux États-Unis que la communication de la Fed est axée cette année sur la “stabilité financière”. Tout investisseur et trader sait que le monde des banques centrales utilise des formulations cryptiques pour communiquer ses décisions, et la fréquence de certaines phrases clés est interprétée comme étant “hawkish” (haussière) ou “dovish” (baissière) pour le sentiment général du marché.

Une deuxième raison pour les fourchettes récentes peut venir de ce qui nous attend – les conditions de trading de l’été (généralement dominées par une activité lente) jusqu’au principal événement géopolitique de l’année : l’élection présidentielle américaine en novembre.