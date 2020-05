Les PMI européens rebondissent après avoir atteint des niveaux historiquement bas

Le communiqué du PMI est l’une des données économiques les plus regardées sur les marchés financiers. Publié mensuellement, il révèle la nature expansionniste ou contractile d’un secteur économique. Calculé dans tous les pays développés, le communiqué a une importance particulière pour les traders qui veulent connaître les implications sur les principales devises de la partie du tableau de bord du Forex.

Hier, l’indice IHS Markit PMI de la zone euro a rebondi par rapport à ses plus bas niveaux précédents. Qu’est-ce que cela signifie pour les marchés ? Réfléchissons à ce que les données PMI signifient en premier lieu.

Interpréter le PMI de mai 2020 pour la zone euro

Le PMI de la zone euro comporte deux composantes : les services et l’industrie manufacturière. Comme la plupart des économies de la zone euro sont basées sur les services (c’est-à-dire que les services représentent une part plus importante du PIB national), les services de l’indice PMI ont tendance à avoir un impact plus important sur les marchés financiers.

La ligne du PMI dans le sable est le niveau 50. Toute empreinte au-dessus de cette ligne indique l’expansion du secteur. En dessous de 50, elle indique une contraction.

En avril, l’indice PMI est tombé à des niveaux incroyables : 12,0 pour les services de la zone euro et 18,1 pour l’industrie manufacturière de la zone euro. À titre de comparaison, en temps normal, l’indice de confiance des consommateurs se contracte rarement en dessous de 45 ou s’étend au-dessus de 55. Lorsque cela se produit, les comités économiques de la banque centrale considèrent que l’économie tombe en récession ou en surchauffe, ce qui conduit finalement à un changement de mentalité des banques centrales.

Alors que les secteurs des services et de l’industrie manufacturière sont passés respectivement à 28,7 et 35,4, ils affichent toujours une contraction à venir.

Cependant, les investisseurs ont célébré le rebond en faisant des offres sur l’euro dans tous les secteurs. Juste après la publication, la paire EURUSD a franchi le niveau de 1,10, tandis que les croisements de l’EURJPY et de l’EURGBP ont également enregistré des avancées substantielles. L’euro a cependant rendu une partie de ses gains à la fin de la journée de trading, car les investisseurs ont réalisé la vraie nature du communiqué.

IHS Markit offre également une autre vue intéressante des données de mai, qui explique encore plus l’enthousiasme des investisseurs pro-européens. Il a montré l’évolution de l’indice PMI de la zone euro par rapport à l’indice de confinement COVID-19. En d’autres termes, nous savons que l’indice PMI ne peut pas montrer de données économiques positives lorsque les pays sont en situation de confinement (contenu).

En conséquence, il a suivi de près l’indice de confinement, la hausse des chiffres du PMI implique que d’ici la fin de l’année, les secteurs des services et de l’industrie manufacturière seront de nouveau plus proches du niveau 50. Alors que les investisseurs s’attendent à des rendements futurs, il n’est pas surprenant que l’optimisme ait prévalu, malgré des données PMI globalement mauvaises.