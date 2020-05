L’essor de la politique monétaire moderne

Au fil du temps, diverses théories monétaires ont stimulé l’imagination des économistes et divisé la communauté en fervents partisans ou adversaires. Les modèles ricardien, autrichien ou keynésien ne sont qu’un des nombreux modèles qui ont façonné l’histoire économique.

Lors de la pandémie de coronavirus en 2020, l’une des théories monétaires les plus intéressantes de l’histoire est devenue évidente : la théorie monétaire moderne ou MMT.

La théorie monétaire moderne au XXIe siècle

La théorie monétaire moderne est une théorie macroéconomique qui soutient que le gouvernement peut utiliser la politique fiscale pour créer de l’argent frais afin d’atteindre le plein emploi et de financer les programmes d’achat du gouvernement.

Si l’on examine les mesures prises par la Fed face à la crise du coronavirus (mesures copiées pour la plupart par le reste des autres banques centrales importantes dans le monde), on remarque que les concepts de MMT ont récemment gagné en popularité, malgré les critiques qui préconisent une inflation élevée en conséquence.

Par exemple, le MMT prévoit l’émission perpétuelle de la dette fédérale par le Trésor. En conséquence, le bilan restera probablement élevé pendant plusieurs années après la crise, et le contrôle explicite de la courbe des taux d’intérêt se poursuivra. Selon les principes du MMT, les récents chèques de 1200 dollars envoyés aux familles américaines pourraient créer le précédent d’un revenu de base universel.

Ce ne sont là que quelques exemples qui peuvent être interprétés comme le début du MMT au sein de la plus grande économie du monde. Le chemin vers des mesures de MMT pur est encore long, mais on ne peut que se demander où les banques centrales iraient si la pandémie prenait plus de temps que la prévision médiane ?

L’inflation est un problème majeur dans le cadre du concept de MMT – elle a le potentiel de se relancer rapidement et, par conséquent, les investisseurs perdront confiance dans le dollar, l’envoyant à la baisse. Alors que la Fed sera contrainte de maintenir des taux proches de zéro, la balle entre dans l’espace de domination budgétaire où il y a plus de marge de manœuvre, avec des taux négatifs possibles.

Jusqu’à la grande crise financière de 2008-2009, seules les actions de la Banque du Japon ressemblaient à certains des concepts du MMT. Depuis que l’assouplissement quantitatif (QE) a été introduit aux États-Unis, il a été rapidement copié par les principales banques centrales. De plus, des taux négatifs sont présents dans de nombreuses économies, et certaines nouvelles (par exemple le Royaume-Uni) pourraient les voir plus tôt que tard.

Le fait est que la grande crise financière a conduit à la montée des instruments de politique monétaire non conventionnels. Est-il possible que la crise du coronavirus finisse par être connue comme la seule crise ayant conduit à l’adoption du MMT par les grandes banques centrales ?