L’euro fait des étincelles dans l’EURUSD

Pendant la majeure partie de l’année jusqu’à présent, l’EURUSD, la paire de devises la plus populaire, s’est consolidée. Cela peut ne pas sembler être le cas à première vue sur le graphique quotidien, mais lorsque le marché forme des bas plus élevés et des hauts plus bas, cela s’appelle une consolidation triangulaire.

De nombreux traders ont essayé d’attraper une tendance sur la paire depuis le début de l’année. Contrairement à ses pairs (par exemple, l’AUDUSD), l’EURUSD était réticent à évoluer dans un sens ou dans l’autre. Les baissiers ont regardé la situation dans son ensemble et ont souligné la rupture fondamentale de la monnaie commune. Les bulls, en revanche, ont vu que l’EURUSD avait du mal à se casser et à se maintenir en dessous de 1,08.

Fin d’un long triangle de 4 mois

Pendant les 4 premiers mois de l’année, cette paire a formé un triangle descendant. Les lignes de tendance de ce triangle convergent vers un point commun, ce qui souligne la nature contractuelle de la paire.

D’un point de vue technique, la contraction de l’EURUSD a commencé dès le début de l’année. Les fluctuations massives à la hausse puis à la baisse ont été le résultat de l’hésitation des investisseurs face à la récession économique mondiale provoquée par la crise sanitaire. En outre, le dollar était et est toujours considéré comme la monnaie refuge par excellence.

Toutefois, ce schéma technique a connu une rupture à la hausse. Il l’a fait à la fin du mois d’avril, et les bears ont tenté de le faire baisser au cours du mois de mai. Comme les creux marqués par la fin du triangle ont tenu, les bulls se concentrent maintenant sur la prochaine cible – le mouvement mesuré du triangle.

Dans un triangle descendant, la vague la plus longue est généralement la première, et tous les segments suivants sont plus petits. Ces informations de base sur la formation d’un triangle sont suffisantes pour aider les traders à identifier la bonne forme du triangle et à ignorer les oscillations intermédiaires.

Si nous considérons la valeur la plus basse en 2020 pour l’EURUSD comme la fin du segment le plus long du triangle, cela signifie qu’il s’agit du mouvement mesuré du triangle. Ou encore, la distance parcourue par le prix à partir de l’extrémité du triangle, pour confirmer la consolidation.

Les implications ici vont au-delà de ce marché. Si l’EURUSD confirme la configuration triangulaire en suivant le mouvement mesuré dans la période à venir, le dollar doit avoir atteint son sommet. En outre, il faut tenir compte d’un environnement de risque, car un dollar plus faible est corrélé à des cours boursiers plus élevés.

Cela rend le reste du deuxième trimestre 2020 extrêmement intéressant : la hausse de la cassure de l’EURUSD est-elle le signe que le sentiment de risque continue ?