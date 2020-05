L’EURUSD va-t-elle faire une grande percée?

Le marché des devises est réputé pour être l’un des premiers à réagir aux événements, aux décisions de politique monétaire, etc. Sa forte volatilité attire les spéculateurs et les investisseurs. Cependant, en ces temps économiques troublés, la volatilité du marché des devises est bien faible par rapport à la crise financière de 2008.

Le graphique quotidien EURUSD ci-dessus reflète l’état de l’indice du dollar (DXY) depuis le début de la pandémie. On dit qu’un marché qui fait des hauts et des bas se situe dans une fourchette, comme le reflète la paire EURUSD.

Une rupture semble imminente. Des périodes de consolidation aussi longues sont courantes avant le début des grandes tendances. Lorsqu’il n’y a pas de clarté quant à la prochaine direction à prendre, les investisseurs préfèrent rester sur la touche.

Quelle est la banque centrale gagnante ?

Avant la crise sanitaire actuelle, le dollar a bénéficié de taux d’intérêt plus élevés. La Réserve fédérale a augmenté le taux des fonds fédéraux à une époque où la BCE maintenait le taux d’intérêt en dessous de zéro. Ainsi, le taux de change EURUSD est passé de 1,25 à 1,08, reflétant le différentiel de taux d’intérêt.

La crise sanitaire a obligé la Fed à baisser les taux près de zéro et à prendre d’autres décisions de politique monétaire non conventionnelles destinées à panser les plaies.

L’assouplissement est le maître mot. Alors que la BCE a des taux négatifs, le programme d’assouplissement quantitatif de la Fed éclipse les programmes d’achat d’actifs de la BCE. En d’autres termes, il appartient au marché de décider quelle est la politique de la banque centrale la plus agressive et quelle est la monnaie qui s’affaiblira le plus – l’euro ou le dollar ?

Le triangle ci-dessus reflète l’interprétation par le marché des différentes annonces de la Fed et de la BCE. À un moment donné, la consolidation triangulaire prendra fin et le marché commencera à suivre une tendance. La grande question est : quelle sera la direction suivie ?

De tels triangles sont des modèles délicats. Ils agissent comme des modèles de continuation aussi bien que de renversement. Cependant, dans les deux cas, ils ont un mouvement mesuré.

Les opérateurs techniques mesurent la longueur du segment le plus long et la projettent à partir du point de rupture du triangle. Qu’il soit haussier ou baissier, le mouvement mesuré est suffisant pour créer une tendance de longue durée. Tout ce que les traders doivent faire, c’est attendre qu’une pause se produise avant de trader le mouvement mesuré. Pour l’instant, la patience reste la clé.