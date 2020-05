L’indépendance de la BCE en question suite à une décision de la Cour

Cette semaine a pris une mauvaise tournure suite à la décision de la Cour constitutionnelle allemande qui remet en question la légalité des programmes d’achat d’actifs (APP) de la BCE. Dans une certaine mesure, cette décision menace l’indépendance de la BCE et ramène le nationalisme juridique.

Cette décision est tout simplement un désastre du point de vue de l’intégration européenne. Il reflète le manque de solidarité européenne pendant sa crise la plus difficile depuis la Seconde Guerre mondiale.

En outre, elle intervient quelques semaines après que le Conseil européen n’ait pas réussi à se mettre d’accord sur la manière de partager le fardeau financier que représente la pandémie de coronavirus. Des pays comme l’Italie et l’Espagne ont vu leur risque de crédit augmenter et la BCE est à juste titre considérée comme la seule institution capable de réduire les écarts.

Cependant, la BCE ne peut pas mettre le feu aux poudres s’il n’y a pas de solidarité au sein des membres européens. Le nationalisme économique est la mort de toute union monétaire et politique, et le marché le sait.

L’indépendance de la BCE en jeu

Pour la BCE, la décision de cette semaine menace son indépendance avec des conséquences irréversibles si elle était laissée telle quelle. Par exemple, elle peut mettre en œuvre son programme PEPP récemment annoncé, mais seulement si certaines conditions sont remplies. En d’autres termes, une autre institution impose une clause de conditionnalité aux actions de la BCE. Ce n’est plus l’indépendance – un des piliers de chaque banque centrale dans le monde développé.

Le tribunal allemand a fait un pas de plus. Elle a lancé un ultimatum aux principales institutions allemandes – un préavis de trois mois pour se conformer à la décision. La Bundesbank, en particulier, est l’une de ces institutions qui pourrait se voir interdire de participer aux programmes APP de la BCE à l’avenir.

En fin de compte, tout se résume à la façon dont la Bundesbank réagit. Outre l’indépendance de la BCE, l’indépendance de la Bundesbank est également menacée.

L’Union européenne a été construite sur les piliers franco-allemands. Depuis lors, les deux puissances économiques ont mené la croissance économique européenne, la BCE et d’autres institutions nouvellement créées contribuant au succès du projet économique et monétaire commun. Des décisions comme celles-ci sapent les politiques économiques et monétaires communes tout en menaçant l’indépendance de la banque centrale.

Il se peut que la BCE n’ait pas expliqué clairement comment les programmes du PPA respectent le principe de proportionnalité prôné par la décision de cette semaine. Mais ce n’est pas une raison pour remettre en cause l’indépendance de la banque et créer des turbulences sur les marchés alors que l’accent devrait être mis sur l’atténuation de la crise économique créée par la pandémie du coronavirus.