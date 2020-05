Moment de vérité pour le dollar australien

L’une des monnaies les plus intéressantes de l’univers des changes est le dollar australien (AUD), qui fluctue en fonction d’une multitude de facteurs internes et externes. Il a récemment rebondi du niveau de 0,55 par rapport au dollar à l’actuel 0,65, un rebond impressionnant de mille pips.

Avant d’interpréter le tableau ci-dessus, voici quelques éléments fondamentaux à prendre en compte, quant à ce qui alimente le récent rallye AUDUSD.

Facteurs fondamentaux du rallye de l’AUD

Pour commencer, considérons le marché chinois.

L’Australie est un grand exportateur vers l’économie chinoise, en particulier de matières premières. Pendant des décennies, la Chine a été (et est toujours) le moteur de la croissance mondiale. Au fur et à mesure de l’essor de son économie, la demande de matières premières en provenance de la Chine a servi d’indicateur des perspectives de croissance mondiale.

La récente crise sanitaire a entraîné un déclin de l’activité économique chinoise, ce qui a fait souffrir le dollar australien. À la mi-mars, la Chine a commencé à rouvrir et l’activité économique s’est également redressée. Les investisseurs, avec leur attitude prospective, ont commencé à charger le dollar australien.

Ensuite, le différentiel de taux d’intérêt entre les deux monnaies, le dollar australien et le dollar américain, n’a pas vraiment favorisé le dollar australien. Jusqu’en mars, le taux des fonds fédéraux de la Fed dépassait le taux des liquidités en Australie. Lorsque la Fed a réduit le taux à zéro et s’est engagée dans un assouplissement quantitatif, les investisseurs ont trouvé intéressant de recommencer à faire des offres pour l’AUDUSD.

Enfin et surtout, le prix de l’or détermine toujours les mouvements du marché de l’AUD. Le rallye de l’or a contribué et continue de contribuer à la reprise actuelle de l’AUDUSD.

Qu’en est-il de l’aspect technique ?

Au niveau récent, la paire AUDUSD a atteint une résistance dynamique. Cette résistance n’est pas horizontale, mais, dans ce cas, elle diminue et plus le prix est bas, plus le temps passe.

Si l’on considère la forte chute du mois de mars et le passage ultérieur à la résistance dynamique, le schéma ressemble à une tête et des épaules inversées. Cela fait de la résistance dynamique actuelle un possible décolleté – une rupture à cet endroit est considérée comme haussière.

En projetant la neckline pour trouver un soutien dynamique, les traders ont une idée de l’endroit où une éventuelle correction pourrait s’arrêter. Dans un tel schéma d’inversion, comme une tête et des épaules inversées, le temps nécessaire à la consolidation du prix pendant la formation des épaules est essentiel – plus les deux épaules se ressemblent, plus le schéma est fort.

Sur une cassure plus haute au-dessus de la neckline, la cible logique pointe vers 0,7 qui est le point de départ de l’année, et nous pouvons l’associer à la cassure de la pandémie de coronavirus.