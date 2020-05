Il existe un dicton parmi les opérateurs de tous les marchés financiers : “Ne vous battez pas contre la Fed” – il n’a jamais été aussi vrai qu’en 2020.

La crise sanitaire liée au coronavirus n’est qu’un exemple de plus des raisons pour lesquelles beaucoup considèrent la Fed comme la plus importante banque centrale du monde. La Fed soutient non seulement l’économie américaine mais aussi les marchés financiers du monde entier.

En tant que superviseur de la monnaie de réserve mondiale, la principale tâche de la Fed est de s’assurer que ses actions contribuent à remplir son mandat de stabilité des prix et de création d’emplois. Mais les inquiétudes concernant l’inflation peuvent être apaisées en cas de crise et la Fed sait qu’elle dispose du soutien du public pour agir en profondeur. Elle a d’ailleurs franchi le pas avec son soutien, comme elle aurait dû le faire !

Qu’a fait la FED ?

Tout d’abord, il a réduit le taux cible des fonds fédéraux à une fourchette de 0 à 0,25 %. Il s’agit du taux utilisé par les banques lorsqu’elles empruntent entre elles au jour le jour. La Fed a donc rendu cela possible presque gratuitement. Pour le grand public, une telle mesure vise à stimuler l’emprunt ou, plus précisément, à réduire le coût d’un prêt hypothécaire, d’un prêt automobile, etc.

Ensuite, elle a repris son programme d’achat d’actifs ( ou QE en anglais), qui a si bien fonctionné au lendemain de la crise financière de 2008. Le 25 mars, la Fed a annoncé qu’elle achèterait des quantités illimitées de titres dans le cadre d’un programme ouvert.

Troisièmement, elle a étendu les opérations de mise en pension (Repurchase Agreements), offrant une masse monétaire illimitée. Même avant la crise du coronavirus, le marché des pensions était soumis à des tensions sur les liquidités, et la Fed de New York fournissait déjà des liquidités sur une base quotidienne. Avec cette récente initiative, la Fed vient de résoudre le problème, si tant est qu’il s’agissait d’un problème au départ.

Enfin et surtout, son programme de prêts Mains Street offre des prêts sur quatre ans aux petites et moyennes entreprises. La Fed vient d’étendre le programme – à partir de la fin avril, qui bénéficie d’un financement de 600 milliards de dollars.

C’est tout ?

Ce ne sont là que quelques mesures prises par la Fed depuis le début du choc des coronavirus. Ses mesures sont d’une ampleur sans précédent et soutiennent tout ce que les autres banques centrales du monde ont fait.

Lors de la conférence de presse de cette semaine qui a suivi la déclaration du FOMC (Comité Fédéral du Marché Ouvert), M. Powell de la Fed a fait un “tour de force”, soulignant la distance que la Fed est prête à parcourir. Les mesures étaient destinées à apporter un soutien local (aux États-Unis) et international (en affaiblissant le dollar).

Elle a réussi à faire les deux.