Nouvelles tendances de la paire GBPUSD après la hausse du chômage aux États-Unis

La paire GBPUSD, également connue sous le nom de “câble”, est l’une des paires de devises qui a le plus rebondi au cours des dernières semaines. Au plus fort de la crise sanitaire, la paire GBPUSD est tombée à 1,14, pour rebondir à 1,26 en moins d’un mois. Le chômage aux États-Unis continuant à augmenter, beaucoup se demandent si cela pourrait être le point de départ d’autres mouvements.

Cela pourrait bien être possible. Toutefois, à ce stade, il a montré quelques tendances d’inversion – un double sommet. Cette tendance reflète l’incapacité du prix à casser une certaine zone, ou “résistance”. Ceci est dû au fait que la volatilité du marché des devises continue de créer une incertitude sur les prix, et que les traders ne savent pas où le taux devrait se situer. Dans ce cas, il s’agit du niveau de 1,26 pour le câble, où les marchés se sont inversés après l’avoir touché deux fois.

Implications d’un double top

Un double top ressemble à la lettre M. De plus, il a un mouvement mesuré. Les traders techniques tracent une ligne horizontale qui définit les deux sommets et utilisent une autre ligne pour mesurer la distance. Les doubles tops sont de puissants schémas d’inversion, mais ils ne fonctionnent pas à 100% du temps. Le risque est que le prix ne fasse qu’accumuler de l’énergie, ayant du mal à briser la résistance horizontale à sa première tentative.

En d’autres termes, la possibilité que le marché forme un triangle ascendant ne doit pas être exclue. En fait, les premières étapes de la formation d’un triangle ascendant présentent presque toujours un double top.

Le graphique GBPUSD montre que de la mi-mars à aujourd’hui, le prix se situe dans une fourchette. L’incertitude domine, et les traders sont en mode attentiste.

Le câble est également affecté par les nouvelles liées au Brexit, qui représente un autre moteur de flux par rapport à la pandémie actuelle de coronavirus. Plus tard dans l’année, il y a l’élection présidentielle américaine. Les investisseurs se positionnent sur les marchés américains bien avant l’élection.

Le marché des devises, en général, évolue en fonction de facteurs techniques et fondamentaux. Les modèles techniques, comme un double top, offrent un indice sur la direction que pourrait prendre le marché. Mais les facteurs fondamentaux donnent la “poussée” dont les prix ont besoin pour bouger réellement.

Pour l’avenir, la voie de la moindre résistance consiste à ce que le câble suive les fondamentaux liés aux États-Unis et au Royaume-Uni, et à osciller en fonction de l’économie qui est la plus touchée à ce moment-là.