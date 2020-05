Quelles ont été les performances des actifs américains en avril ?

Le mois d’avril étant derrière nous, il est temps de se pencher sur les classes d’actifs les plus performantes et sur les changements dans le classement YoY (année après année). Il n’est pas surprenant que les grandes et petites capitalisations américaines aient atteint les trois premières places le mois dernier.

Les MLP (Master Limited Partnerships) américains ont mené le peloton. Bien que leur performance soit inférieure à la moyenne annuelle, elles ont bénéficié des actions de la Fed en mars et avril.

L’industrie connue pour offrir des rendements élevés à ses investisseurs a récupéré une partie des pertes sur douze mois.

Le marché boursier américain est le plus surprenant. Après avoir plongé en territoire baissier en mars, déclenchant des appels à la fermeture du marché, il a connu une hausse spectaculaire – aussi rapide que sa chute, conduisant à des rallyes jamais vus depuis des décennies.

Un des meilleurs mois depuis des décennies

Les investisseurs sur les marchés boursiers se concentrent sur l’évaluation. Ils vérifient les performances de chaque entreprise, analysent les rapports financiers et utilisent divers paramètres d’évaluation (par exemple, le ratio cours/bénéfices, le ratio de trésorerie, la valeur actualisée des flux de trésorerie, etc.) pour trouver des entreprises sous-évaluées dans lesquelles investir.

Ils attendent généralement un repli du marché pour leur offrir la possibilité d’acheter à un prix inférieur. Mais lorsque le repli est aussi rapide qu’en mars dernier, la plupart des investisseurs prennent du recul, la peur les empêchant d’acheter à un prix inférieur à celui qu’ils attendaient auparavant.

Ce n’est pas le cas cette fois-ci. En fait, la baisse a été achetée de manière si agressive que le S&P 500 a connu l’un des meilleurs mois depuis des décennies. La performance de 12,8 % d’avril 2020 n’a été dépassée que deux fois dans le passé : en octobre 1974 et en janvier 1987.

Pourquoi les actions ont-elles été plus performantes que prévu ?

Pour beaucoup, l’envolée de la bourse n’a aucun sens. Après tout, plus de trente millions de personnes aux États-Unis ont demandé des allocations chômage au cours des six dernières semaines seulement. Soudain, alors que le pays est presque au plein emploi, le taux de chômage atteindra très probablement un niveau à deux chiffres.

L’économie étant en mode de blocage en raison de la propagation du coronavirus, la plupart des entreprises américaines, grandes et petites, ont reporté leurs perspectives pour 2020. Elles se contentent d’attendre – comme tout le monde, à une exception près. La Fed.

Le marché boursier est un indicateur économique avancé, et la Fed le sait très bien. Il crée de la richesse et stimule la confiance et les dépenses des consommateurs, ce qui est très nécessaire en temps de crise.

La Fed a donc fait ce qu’elle était censée faire. Elle a inondé le système financier de dollars et s’est assurée que les fonds sont disponibles pour tout le monde.

L’astuce a fonctionné, puisque les actions ont connu leur plus forte hausse en 33 ans.