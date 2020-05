Qu’est-ce qui maintient les actions américaines à un niveau élevé ?

Le marché boursier américain a fait preuve d’une extrême résistance au choc économique le plus important de notre histoire récente – la pandémie de coronavirus. Après une chute initiale de plus de 30 %, la chute la plus rapide de l’histoire du marché boursier, la reprise qui a suivi a laissé beaucoup de gens

Après tout, l’économie est sous perfusion car les États-Unis ont ajouté plus de 30 millions de chômeurs en quelques mois, les niveaux de production sont au plus bas et l’industrie des services survit à peine. Alors pourquoi les indices boursiers américains sont-ils si élevés ?

Par exemple, le Nasdaq se situe actuellement à quelques points de pourcentage en dessous de son niveau du début d’année. Avec la possibilité d’établir un record historique qui semble très réaliste.

La Bourse reflète-t-elle la réalité économique ?

Oui et non. Non, parce que tous les indicateurs économiques indiquent un sentiment baissier, avec peu ou pas de signe d’un tournant dans un avenir proche. Oui, pour au moins quelques raisons.

Premièrement, le marché boursier est un indicateur avancé. Il reflète la conviction des investisseurs que, d’une manière ou d’une autre, le choc économique va s’estomper, que cette pandémie va prendre fin et que l’économie va reprendre plus tôt que tard.

Deuxièmement, les entreprises du FANG se portent très bien en cette période de travail à domicile, et les niveaux d’activité sur Internet ont augmenté de façon spectaculaire. Facebook, Amazon, Netflix, Google, ainsi qu’Apple et Microsoft, ont tous enregistré des chiffres de ventes et de revenus meilleurs que prévu pour le premier trimestre, en raison du confinement mondial. Ces entreprises contribuant largement à la valeur des indices, leurs performances se sont traduites par une croissance plus importante pour des sociétés comme le S&P500.

Troisièmement, la correction rapide qui s’est produite s’est avérée être celle attendue par de nombreux investisseurs à long terme. Les fonds spéculatifs se sont empressés d’acheter la baisse de 30 % pour améliorer les moyennes, et de nombreux traders particuliers ont fait de même.

Enfin, et c’est peut-être le facteur le plus important – la Fed. La Réserve fédérale a rapidement repéré les problèmes, tant au niveau local qu’international. Elle a donc inondé le marché de fonds, a commencé à acheter des actifs et a abaissé le taux des fonds fédéraux à presque zéro lors d’une réunion d’urgence. Lorsque la Fed n’attend pas sa déclaration habituelle du FOMC pour annoncer d’importantes décisions de politique monétaire, vous savez que les choses sont sérieuses et vous vous préparez au pire. Ce que les marchés ont fait au départ à l’époque.

Après le choc initial, l’argent a continué à affluer. Beaucoup d’investisseurs ne connaissent que la baisse des taux d’intérêt, mais la Fed est allée dans des domaines où elle n’était jamais allée auparavant – et elle est ouverte à l’élargissement de ses capacités, en offrant un financement illimité jusqu’à ce que l’économie revienne à la normale.