Recul de MIFID II – Un possible game changer pour l’EURUSD

L’Europe continue de subir de nombreux changements car la pandémie de coronavirus touche toujours ses régions. Les pays en mauvaise santé budgétaire ont été plus durement touchés que les autres – le même problème Nord-Sud qui a consumé la zone euro depuis l’introduction de la monnaie commune.

La paire EURUSD, en particulier, a été soumise à une pression énorme pendant plusieurs années. Elle est passée de 1,25 à moins de 1,07 en raison du différentiel de taux d’intérêt entre le taux des fonds fédéraux et le taux principal de refinancement de la BCE.

L’arrêt de Karlsruhe a mis la pression sur la paire, tandis que l’initiative franco-allemande pour le partage de la dette commune a ramené l’EURUSD au niveau de 1,10. Mais il y a autre chose qui se prépare en Europe, et qui pourrait envoyer les paires d’euros et l’EURUSD en particulier, beaucoup plus haut – le recul du MIFID II.

Faire reculer MIFID II

MIFID II était destiné à réglementer les services du secteur financier au sein de l’Union européenne. Il réglemente, entre autres, les transactions de gré à gré (OTC – Over the Counter), les poussant vers les bourses officielles.D’un point de vue législatif, il a du sens car les exchanges sont plus transparents que les marchés de gré à gré, l’objectif était donc, entre autres, de mieux contrôler les flux financiers. Mais cela a également nui aux bénéfices du secteur bancaire.

Un article de Bloomberg a révélé la semaine dernière que les législateurs pèsent sur le recul de MIFID II, avec l’idée d’avoir de fervents partisans comme BlackRock et la Deutsche Bank. L’un des principaux arguments en faveur de ce démantèlement est que MIFID II a créé une charge administrative pour les intermédiaires, rendant l’accès aux marchés financiers de plus en plus difficile pour les clients de détail.

Si le recul de MIFID II devait commencer, le modèle de la juste valeur de l’EURUSD, qui est basé sur les coûts de couverture et la performance relative des actions bancaires, suggère des valeurs plus proches de 1,25. Il s’agit uniquement des flux qui se déversent dans l’euro en raison des faibles coûts de couverture. En outre, le système bancaire européen en difficulté recevra un coup de pouce bien nécessaire, car les banques centrales injectent des liquidités dans le système d’une manière sans précédent.

En ce qui concerne les marchés financiers, il y a d’abord une rumeur, puis une approche “attentiste” pour noter la réaction du marché. Si ce que nous avons vu à la mi-mai n’était que la rumeur destinée à préparer les acteurs du marché à ce qui va venir, le resserrement de l’EURUSD pourrait s’arrêter brutalement.

Associé à la possibilité d’une dette commune de l’UE, le vaste recul réglementaire est un élément positif pour l’EURUSD. C’est peut-être justement la raison pour laquelle la paire doit interrompre la consolidation qui dure depuis des mois entre le 1.10 et le 1.07.