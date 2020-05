Signes encourageants pour le marché du pétrole

S’il y a un graphique à retenir une fois la pandémie de coronavirus derrière nous, que ce soit celui ci-dessous. Pour la première fois dans l’histoire, le prix du pétrole brut est passé en territoire négatif.

Elle l’a fait sur le marché à terme où le contrat WTI d’avril 2020 a chuté de façon spectaculaire, les déséquilibres entre l’offre et la demande ayant effrayé les investisseurs. Un contrat à terme est un accord entre deux parties, l’acheteur et le vendeur, pour livrer le produit à une date future mais à un prix convenu au début du contrat. L’arithmétique est très simple : l’acheteur profite si le prix augmente, le vendeur profite si le prix baisse. De combien ? La réponse vient de la différence entre le prix au comptant à la livraison et le prix convenu au début du contrat.

Mais ce n’est pas si dramatique, car sur le marché à terme, la chambre de compensation fixe les prix quotidiennement, de sorte que les acteurs détenant les contrats doivent remplir leurs comptes sur marge. Néanmoins, le mouvement spectaculaire de la fin avril a montré à quel point la demande a diminué par rapport à l’offre.

La demande reprend déjà ?

Il n’y a pas que le pétrole qui a été touché par la pandémie. D’autres produits de base ont également souffert, car leurs prix ont plongé dans un mouvement effrayant pour les producteurs.

Une étude récente de la Banque mondiale et de l’OPEP montre que pour les trois mois se terminant en avril 2020, le charbon et le gaz naturel australiens ont également chuté aux États-Unis et en Europe. Bien qu’elles ne soient pas aussi spectaculaires que celles du pétrole, les baisses de -12,3 % sur trois mois sont suffisantes pour amener les producteurs à repenser leur stratégie.

Les producteurs ont reçu aujourd’hui un message encourageant de l’AIE (Agence internationale de l’énergie) : les prévisions de la demande pour les prix du pétrole ont été revues à la hausse. Le signe positif ici n’est pas la taille mais le changement de tendance potentiel.

Au fur et à mesure de la réouverture des économies, lentement mais sûrement, la demande de pétrole et celle d’autres produits de base augmenteront également. Pour les opérateurs et les investisseurs, en particulier les acteurs du marché des produits dérivés qui l’utilisent pour couvrir leurs risques, la hausse de la demande est un signe positif pour toutes les parties concernées.

Après le prix historiquement négatif du pétrole en avril, les pays hors OPEP ont commencé à réduire massivement leur production. Partout dans le monde, les producteurs cessent leurs activités plus rapidement que prévu, les États-Unis se joignant également à la partie.

Pour une matière première aussi importante que le pétrole, les prix négatifs ont constitué une évolution stupéfiante. Cela montre la complexité de la crise actuelle et comment des choses que nous jugeons impossibles peuvent, en fait, se produire.