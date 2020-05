Un moment historique pour l’Europe qui envoie les marchés plus haut

Dans une annonce qui a pris tout le monde par surprise, l’Allemagne et la France ont ouvert la voie à ce que beaucoup considèrent comme un moment révolutionnaire pour l’Europe. Les deux pays proposent la création d’un fonds de relance économique de 500 milliards d’euros pour aider les nations les plus touchées par le coronavirus. L’argent sera levé sur les marchés financiers sous la forme d’une dette commune garantie par la Commission européenne.

Dette européenne commune

L’Union européenne a été construite sur la volonté de prévenir les conflits au sein du continent, en éliminant la concurrence économique interne. De plus, l’idée était de mettre la région sur un pied d’égalité avec les concurrents internationaux, comme les États-Unis, la Chine, la Russie. La décision d’hier a montré l’un des plus grands moments de cette unité avec le bloc et les marchés ont évolué en fonction de l’énormité de celle-ci.

L’euro a augmenté de façon spectaculaire dans tous les domaines. L’EURUSD a connu l’un de ses meilleurs jours en plus d’un mois, et l’EURJPY et d’autres croisements ont suivi. De plus, les indices boursiers européens ont clôturé à des sommets et les spreads italiens ont chuté.

En outre, l’annonce semblait faire partie d’un accord beaucoup plus vaste, les différentes institutions étant conscientes que quelque chose de grand serait potentiellement à l’horizon.

Par exemple, dans la foulée immédiate de la nouvelle, la Commission européenne l’a saluée, le président de la BCE l’a accueillie et la grande coalition allemande CDU a également exprimé son soutien. Les marchés ont compris l’importance de la nouvelle et l’euro n’a pas regardé en arrière. Cette décision crée un précédent important, soutenu par les lois européennes déjà existantes, laissant les euro sceptiques sous le choc.

Certains obstacles subsistent pour la suite. Le plan doit être ratifié par les parlements nationaux de tous les pays européens. Certains craignent que les pays nordiques s’y opposent.

Cependant, si l’Allemagne, moteur économique européen, le soutient, il y a de fortes chances que les parlements le ratifient progressivement.

Les détails du plan sont très originaux et s’appuient sur une infrastructure (législative) déjà existante. L’argent collecté sera à peine une charge pour les États individuels, mais ira aux pays qui en ont le plus besoin.

Plus de détails sur ce développement fascinant dans les jours à venir !