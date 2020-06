10 000 milliards de dollars pour lutter contre la pandémie – Est-ce que ça marche ?

La relance monétaire et fiscale en réponse à la pandémie de coronavirus a atteint 10 000 milliards de dollars au niveau mondial. Malgré ce montant stupéfiant, la question est la suivante : est-ce suffisant ou les gouvernements et les banques centrales devront-ils en fournir davantage ?

La question, semble-t-il, n’est pas la réticence des autorités fiscales et monétaires à faire plus, mais les répercussions de ces actions. Que se passera-t-il si le virus est là pour rester plus longtemps que prévu ? Et si une deuxième épidémie se déclenchait ?

Programmes d’aide économique de toutes tailles

Les plans d’aide économique et les mesures de relance prises par 54 pays diffèrent en taille, selon l’ampleur de l’épidémie et les possibilités de chaque pays. Dans certains cas, certains pays s’engagent à dépenser jusqu’à 40 % de leur PIB pour lutter contre la crise du COVID-19.

Une chose est sûre, et commune à tous les pays : la taille des mesures économiques dépasse de loin l’effort économique nécessaire pour compenser les dégâts de la crise financière de 2008.

Les mesures d’aide économique prises par les gouvernements et les banques centrales reposent sur trois piliers : maintenir la stabilité financière, préserver le bien-être économique des ménages et aider les entreprises à survivre à la crise. Les premières à intervenir ont été les banques centrales qui ont immédiatement fourni des liquidités au système financier.

En particulier, la Fed a ouvert des lignes de swap basées sur l’USD avec d’autres grandes banques centrales dans le monde, afin de fournir une injection de liquidités à l’échelle mondiale. Lorsque c’est possible, les banques centrales réduisent encore les taux d’intérêt (certains pays/régions qui avaient déjà des taux d’intérêt négatifs ont eu du mal à le faire).

Lorsqu’il s’agit de soutenir le bien-être économique des ménages, le principal défi était/est toujours de maintenir le revenu disponible intact. Il s’agit également de fournir un filet de sécurité en cas de perte potentielle d’emploi.

Quant aux entreprises, les premières à bénéficier d’un soutien ont été les petites et moyennes entreprises. Les entreprises ont été autorisées à restructurer leur dette et à différer leurs prêts, tandis que le gouvernement garantissait les fonds, reportait les frais et les créances, et accélérait les dettes de l’État.

La crise a eu un impact particulièrement fort sur les marchés émergents. Tout d’abord, l’appréciation du dollar est plus marquée à l’égard des monnaies des marchés émergents que des monnaies des pays développés. La plupart des dettes dans cette partie du monde sont libellées en USD, et les gouvernements ont donc moins de fonds à consacrer à la lutte contre la crise. L’Égypte, par exemple, a dépensé près de 10 % de son PIB uniquement pour assurer le service de sa dette – une dette qui augmente en raison de l’appréciation du dollar.

Dans l’ensemble, les temps à venir restent difficiles. Alors que le monde entre dans le deuxième trimestre 2020 et que les économies se rouvrent, l’attention se porte sur la manière dont le virus fait face à la distanciation sociale et aux autres mesures visant à empêcher sa propagation. Toute seconde vague de l’épidémie nécessitera encore plus d’actions de la part des gouvernements et des banques centrales.