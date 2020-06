1,5 million d’Américains de plus ont demandé des allocations de chômage la semaine dernière

La création d’emplois aux États-Unis est l’un des communiqués économiques les plus suivis au monde, car elle s’inscrit dans le cadre du double mandat de la Fed, à savoir la stabilité des prix et la maximisation de l’emploi. Tout au long du mois, différents communiqués économiques offrent des informations sur le marché du travail – c’est au trader de les rassembler pour se faire une opinion sur l’évolution et sur ce que la Fed va faire ensuite.

Hier, le rapport sur les demandes de chômage et les demandes continues aux États-Unis a révélé que la semaine dernière, l’Amérique a ajouté 1,5 million de personnes supplémentaires à sa liste d’allocations de chômage – un chiffre stupéfiant à tous points de vue.

Les bons et les mauvais côtés des demandes de chômage d’hier

Le point positif des revendications d’hier est que, tout en restant au-dessus d’un million par semaine, le nombre de revendications ralentit. Si l’on compare ce chiffre aux 6,8 millions de demandes de chômage en mars, la pire semaine jamais enregistrée, le chiffre d’hier est sans aucun doute une amélioration.

Cependant, ce n’est guère une raison de se réjouir. Lorsque les gens perdent leur emploi par millions chaque semaine, il est difficile de parler de reprise économique, sans parler de prévoir quand elle se produira.

De plus, la lente et instable amélioration des demandes d’indemnisation contraste fortement avec l’optimisme concernant la reprise en forme de V. Les réembauches et les nouvelles embauches devraient l’emporter sur les licenciements en cours – ce qui n’est tout simplement pas le cas.

Les demandes en cours dépassent les vingt millions, et se situent entre une baisse et une stagnation. L’absence de reprise cohérente des demandes d’indemnisation en cours indique une faible reprise du marché du travail, ce qui a des conséquences sur les données relatives à l’emploi.

Le rapport du NPF de mai suggérait une forte reprise, mais ce que montrent les données semaine par semaine est loin d’être une image optimiste. Comme les opérateurs sont tournés vers l’avenir et utilisent les données économiques pour déterminer ce que la banque centrale fera ensuite, la Fed conservera sa position de souplesse et en fera davantage si le marché du travail reste le même.

La crainte est que si cela se produit dans la plus grande économie du monde, le reste du monde développé risque de connaître un scénario similaire. En outre, la récession créée par la pandémie COVID-19 peut facilement se transformer en dépression économique si elle persiste encore longtemps.

Si l’on considère qu’il s’agit d’une année électorale aux États-Unis (l’élection présidentielle est prévue dans quelques mois), la situation monétaire et budgétaire se complique encore plus. Il en va de même pour toute prévision concernant l’évolution du dollar.