Anticipation du NFP – Ce que montre l’ADP

Le point fort des données économiques nord-américaines d’hier a été le rapport national sur l’emploi de l’ADP pour le mois de mai. Il a montré que l’évolution de l’emploi total dans le secteur privé non agricole des États-Unis a diminué de 2,76 millions – bien mieux que la baisse de 9 millions anticipée par les économistes.

Comme toujours, les traders utilisent les données du secteur privé de l’ADP pour préparer la prochaine publication du NFP. Comme l’ADP est publié chaque mois seulement deux jours avant le NFP, il donne souvent une idée approximative des chiffres importants du NFP.

Le rapport ADP de mai 2020 en chiffres

L’ADP est une mesure de l’emploi privé dérivée de données anonymes sur les salaires des entreprises clientes desservies par l’ADP. De ce fait, il est souvent considéré comme une donnée sur l’emploi de second rang par rapport au NFP. Néanmoins, il offre un indice sur les éventuels changements structurels du marché de l’emploi américain et représente un point de référence pour le NFP.

Au cours du mois de mai, la pandémie de coronavirus a continué à menacer les entreprises de toutes tailles. Toutefois, par rapport au début de la crise, où les petites entreprises étaient les plus touchées, ce mois-ci, ce sont les grandes entreprises qui dominent la baisse du classement de l’emploi.

Par exemple, les entreprises de plus de mille employés ont vu leur nombre d’emplois diminuer de façon spectaculaire par rapport aux très petites et petites entreprises.

Un autre développement intéressant ce mois-ci dans le secteur privé est la comparaison entre les secteurs de la production de biens (fabrication) et de la prestation de services. Ce dernier est responsable de plus du double des pertes d’emploi (1,967 contre 0,794), ce qui indique les difficultés auxquelles est confronté le secteur des services aux États-Unis. Étant donné que les États-Unis ont une économie basée sur les services, l’impact sur le PIB américain n’est pas encore visible dans la période à venir.

Le commerce, les transports et les services d’utilité publique entraînent la perte d’emplois dans le secteur des services, suivis de près par l’information et les activités financières. En ce qui concerne le secteur de la production de biens, l’industrie manufacturière et les ressources naturelles sont en tête de liste.

Malgré la morosité des chiffres, les prévisions pour le communiqué étaient bien pires. Comme elles ont été meilleures que les prévisions initiales, on peut espérer qu’avril a marqué un creux pour les entreprises du secteur privé, et que les pertes d’emplois ont probablement atteint leur point culminant ce mois-là.

Comme de nombreux États ont commencé une réouverture progressive des entreprises, nous pourrions voir un rebond similaire sur le communiqué du NFP demain.