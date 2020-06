Ascension et chute d’une grande monnaie

Un article récent du Financial Times de cette semaine révèle le déclin du rôle de la livre britannique et son apparence de monnaie de marché émergente. Il affirme que le déclin du rôle de la livre dans le système financier international reflète la petite économie britannique en déclin.

Ce n’est pas nouveau, mais cela reflète un autre épisode du déclin constant de l’influence et du rôle de la livre sur la scène mondiale. Après Brexit, la Grande-Bretagne aura une monnaie dont l’influence sur la scène mondiale sera moindre.

Les défis à venir pour la livre britannique

Au XIXe siècle, la livre était la monnaie que tous les investisseurs voulaient. La stabilité de la livre était la base de la richesse britannique, et son déclin constant reflète le rétrécissement de l’influence économique britannique sur la scène mondiale.

Autrefois puissante monnaie de réserve, elle a fini par jouer un rôle régional récemment. Il n’y a pas si longtemps, elle était l’une des devises les plus échangées, avec l’euro, le dollar américain ou le yen japonais. Elle ne l’est plus.

La volatilité implicite de la livre n’a cessé de baisser depuis le vote Brexit de 2016. Elle le fait ressembler à des marchés beaucoup plus petits et montre comment l’influence de la City de Londres s’est effacée dans les années qui ont suivi le référendum de 2016.

L’explication du fait que les investisseurs évitent la livre provient de l’incertitude concernant les futures relations entre le Royaume-Uni et l’UE. Après tout, il s’agit de l’Europe, et les deux blocs économiques (le marché unique de l’UE et le marché britannique) doivent trouver un moyen de coexister et, surtout, de faire du trading. Le trading ouvre les économies et s’accompagne d’une liste d’avantages qui dépassent de loin ses coûts.

Dans un Brexit sans marché, le risque est que la livre perde encore plus sa sphère d’influence. Elle pourrait tomber à la parité avec l’euro et à 1,10 ou moins par rapport au dollar américain.

Les investisseurs ont une date limite à respecter : décembre 2020. Si aucune zone de libre-échange (ZLE) permanente n’est convenue d’ici le 31 décembre 2020, le risque d’un “no-deal” devient une réalité. Plus nous nous approcherons de cette date limite sans une percée majeure dans les négociations, plus il est probable que l’appétit des investisseurs pour une fois la monnaie de réserve mondiale, diminuera.

Jusqu’à présent, l’année 2020 a connu des taux stables pour la livre. Des consolidations longues sont envisagées même sur certains marchés qui ont traditionnellement une volatilité beaucoup plus élevée (par exemple, GBPCHF).

En attendant que le Brexit devienne une réalité, les investisseurs devraient s’attendre à des conditions similaires.