Avant la publication du NFP de juin

Le rapport sur les salaires non agricoles (NFP) doit être publié plus tard dans la journée, et il revêt une grande importance pour l’interprétation de l’impact global de COVID-19 sur l’économie américaine. Comme toujours, il est sain de garder une vue impartiale et de se rappeler que les données sur l’emploi sont un indicateur décalé dans un cycle économique.

De plus, les traders ne peuvent pas se faire une idée précise de la publication des NFP sans lire le rapport complet publié par le Bureau des statistiques du travail. Outre les chiffres réels, d’autres données sont tout aussi importantes pour l’interprétation du marché du travail : le salaire horaire moyen, le taux de chômage, le taux d’activité, le nombre de travailleurs découragés, etc.

Défis pour le marché du travail américain

Le chiffre principal devrait encore baisser en mai, ce qui fera monter le taux de chômage à 20 %. Beaucoup devront examiner le rapport d’aujourd’hui avec une attention particulière, surtout lorsqu’ils interpréteront la croissance des salaires. Le taux pourrait être artificiellement stimulé par les secteurs à bas salaires qui gagnaient plus qu’autrement pendant la période de confinement.

Au début de la semaine, les salaires des entreprises privées de l’ADP ont pris les marchés par surprise en s’avérant bien meilleurs que prévu. Si l’on en croit les chiffres des NFP d’aujourd’hui, le mois de février pourrait bien rester le point culminant de la crise jusqu’à présent.

Un autre signe encourageant est apparu hier. La semaine dernière, 1,9 million de demandes de chômage supplémentaires ont été déposées – un chiffre terrible selon toutes les mesures, mais pour la première fois en dix semaines, ce chiffre est passé sous la barre des deux millions. En outre, les demandes continues, d’autre part, ont rebondi à 14,8 %. Dans l’ensemble, le rapport hebdomadaire initial sur les demandes d’allocations de chômage et les demandes continues, destiné à préparer les traders et les investisseurs à la publication du grand NFP 24 heures plus tard, donne un tableau mitigé.

Mais le véritable danger pour ce marché de l’emploi se situe ailleurs. Comme le dit l’adage, le diable se cache dans les détails. En l’absence d’une reprise économique en V (à ne pas confondre avec la reprise en V du marché boursier qui a déjà eu lieu), le prochain grand risque pour le marché du travail est que les pertes d’emploi deviennent permanentes et que la crise économique touche de plus en plus les travailleurs les mieux payés.

Le problème est que si les pertes d’emploi touchent les employés, les allocations de chômage ne compteront pas pour une grande partie de la perte de revenus. De plus, la difficulté de se relocaliser vers un emploi également rémunéré fait que ces pertes d’emploi, si elles augmentent, risquent de devenir permanentes et plus problématiques que celles qui se situent à l’extrême opposé.