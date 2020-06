Comment les banques centrales ont aidé les économies lors de la crise COVID-19

De nombreux traders, surtout les particuliers, se demandent souvent quel est le rôle d’une banque centrale pour favoriser la croissance économique. Outre l’augmentation ou la réduction des taux d’intérêt dans une économie, les banques centrales sont responsables de la politique monétaire globale, et leurs actions suscitent souvent des controverses.

Pendant la pandémie COVID-19, les banques centrales ont fait un effort supplémentaire et ont fourni aux économies des liquidités excédentaires pour aider à atténuer les tensions économiques. Presque toutes les banques centrales ont eu recours à des politiques monétaires non conventionnelles qu’elles étaient réticentes à utiliser auparavant – pourtant, elles les ont trouvées utiles pendant cette crise sanitaire.

Les effets indirects des actions des banques centrales dans les pays développés

L’une des banques centrales les plus actives pendant la pandémie jusqu’à présent était la Banque centrale européenne (BCE). Sa récente opération audacieuse TLTRO-III a offert des prêts pluriannuels à des taux négatifs aux banques de la zone euro. Plus précisément, les banques devront rembourser moins que ce qu’elles ont pris à la BCE – une amélioration bienvenue de la rentabilité des banques et du flux de crédit dans la zone euro.

La BCE et la Réserve fédérale américaine (Fed) ont également commencé à acheter des obligations d’entreprises pendant cette crise. L’idée est d’alléger le fardeau financier des entreprises tout en fournissant des liquidités pour les opérations commerciales quotidiennes. En conséquence, les émissions de dette des entreprises européennes et américaines ont augmenté de manière significative.

La Banque d’Angleterre (BOE) a renforcé son programme d’achat d’obligations la semaine dernière. L’augmentation de 100 milliards de livres sterling des nouveaux achats crée de la nouvelle monnaie digitale destinée à alléger davantage les défis auxquels est confronté le marché du crédit du Royaume-Uni.

L’assouplissement quantitatif (QE), est maintenant largement considéré comme un outil politique régulier dans l’arsenal de toute banque centrale. Il n’y a pas si longtemps (c’est-à-dire lors de la grande crise financière de 2008-2009), Ben Bernanke, celui qui a introduit le concept pour la première fois alors qu’il était à la tête de la Fed, a essuyé de nombreuses critiques de la part des experts économiques concernant les effets secondaires de l’assouplissement quantitatif.

Aujourd’hui, au moment même où la pandémie COVID-19 a commencé, l’EQ a été l’une des premières mesures prises par la majorité des banques centrales – BCE, Fed, BOE, Reserve Bank of Australia (RBA), Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), pour n’en citer que quelques-unes.

La leçon à en tirer est que l’activité des banques centrales augmente en visibilité lors des crises économiques, alors qu’elle passe souvent inaperçue en période de conjoncture normale. Aucune banque centrale n’aime les conditions actuelles du système financier – mais la façon dont elles se sont toutes réunies pour faire face à la crise en dit long sur la gravité de celle-ci.