Coronavirus : défis et opportunités pour le monde

Le Fonds monétaire international (FMI) vient de révéler que les mesures fiscales contre COVID-19, mises en place dans les économies du G20, dépassent les 9 000 milliards de dollars. De plus, ce montant devrait augmenter à l’avenir, car les défis posés par l’épidémie de virus ont de profondes implications sur la croissance économique mondiale.

Les gouvernements sont allés au-delà des extrêmes grâce à la puissance de feu budgétaire, en donnant accès à des prêts, des capitaux propres et d’autres garanties pour aider les entreprises et les populations à faire face aux défis posés par le coronavirus.

Bien que le montant total semble stupéfiant, la pandémie a révélé des failles systémiques dans la manière dont les pays gèrent la croissance économique et a révélé les problèmes à affronter à l’avenir.

Les défis du coronavirus pour le monde

Pour commencer, la pandémie de coronavirus a montré que les pays doivent investir davantage dans leurs systèmes de santé. Des systèmes plus solides sont nécessaires, ainsi qu’une planification concrète de la répartition des fonds.

Les chaînes de valeur mondiales qui se sont considérablement développées au cours des quarante dernières années voient la tendance s’inverser. Le virus entraîne une réduction de la connectivité internationale, ce qui modifie la façon dont les entreprises feront des affaires à l’avenir.

L’argent liquide n’est plus considéré comme une solution sûre pour les paiements. De plus en plus d’entreprises stimulant les solutions de paiement en ligne, la pandémie pourrait entraîner des changements tectoniques dans les paiements digitaux au cours des prochaines années.

Les préoccupations en matière de protection de la vie privée augmentent. L’un des moyens de lutter contre la reproduction du virus consiste à suivre les activités et les habitudes des gens – plus il y a d’informations, mieux c’est. Au nom des préoccupations sanitaires, certaines inquiétudes légitimes se font jour quant à la manière dont la technologie interagit avec la vie privée.

L’écart entre le secteur technologique et le reste du marché boursier continuera probablement à se creuser. Il n’est pas surprenant que les sociétés du FANG tirent les indices boursiers vers le haut, car leur reprise est responsable de la majeure partie de la récente progression du marché boursier. Avec l’augmentation du travail à domicile et de l’apprentissage en ligne, un changement profond dans le comportement des consommateurs entraînera de nouvelles habitudes technologiques à mesure que la digitalisation prendra le dessus.

Le plus grand défi à venir est peut-être celui posé par les craintes de déflation mondiale. Si le Japon est un exemple pertinent de la manière dont la déflation s’empare de la croissance économique, les deux dernières décennies de performance économique du Japon servent de référence pour ce à quoi le monde est confronté après l’épidémie de COVID-19.

Il faudra probablement des années pour inverser le cours de la mondialisation et, en l’absence de vaccin (dont la mise au point prend également des années), les pays doivent faire face à la plus grave récession depuis defs générations. Les mesures de relance budgétaire ne disparaîtront pas de sitôt.